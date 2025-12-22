Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 21/12: Nhà đầu tư có lãi nhẹ GĐXH - Kết thúc tuần giao dịch ngày 21/12/2025, thị trường vàng nội địa có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng mạnh và liên tục thiết lập mức giá cao mới. Dù đà tăng đã chậm lại, giá vàng vẫn giữ ở vùng cao, phổ biến quanh mốc 156,6 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ít biến động.

Mở cửa phiên giao dịch 22/12, giá vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 155,1-157,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 156-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng.

Đầu giờ sáng 22/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Phiên giao dịch 20/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi lên. Lúc 8h42' ngày 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.379,5 USD/ounce, tăng 25,2 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 22/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 140,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Chốt tuần qua, giá vàng giao tháng 2 giảm 10,1 USD, xuống còn 4.354,3 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 0,746 USD, lên 65,955 USD/ounce.