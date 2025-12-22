Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu tăng 500 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 22/12, giá vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 155,1-157,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 156-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng.
Đầu giờ sáng 22/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Phiên giao dịch 20/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi lên. Lúc 8h42' ngày 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.379,5 USD/ounce, tăng 25,2 USD/ounce so với kết tuần qua.
Sáng 22/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 140,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Chốt tuần qua, giá vàng giao tháng 2 giảm 10,1 USD, xuống còn 4.354,3 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 0,746 USD, lên 65,955 USD/ounce.
