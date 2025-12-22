Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg

Thứ hai, 11:17 22/12/2025 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thị trường bạc trong nước đầu tuần ghi nhận diễn biến biến động mạnh. Ngay khi mở phiên, giá bán ra đã đứng trên mốc 70 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc tiếp tục vượt ngưỡng 71,4 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay cho thấy mức tăng đáng chú ý khi Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bán ra ở vùng 71,4 triệu đồng/kg, tương đương 2,680 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, Phú Quý niêm yết giá trên 69,3 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,600 triệu đồng/lượng.

Vùng giá giao dịch hiện tại được xác định là mức cao kỷ lục trong lịch sử thị trường bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Thị trường bạc trong nước đầu tuần ghi nhận diễn biến biến động mạnh. Ngay khi mở phiên, giá bán ra đã đứng trên mốc 70 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc tiếp tục vượt ngưỡng 71,4 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, hệ thống Ancarat niêm yết giá bạc bán ra ở mức 70,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,672 triệu đồng/lượng. Mức giá tại Ancarat hiện thấp hơn Phú Quý khoảng hơn 1 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc bán ra ở mức 70,6 triệu đồng/kg, tương đương 2,649 triệu đồng/lượng đối với bạc miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 50 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục ghi nhận "đỉnh" mới với giá giao dịch quanh mức 69,1 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat sáng nay.

Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý sáng nay.

Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mức 69,1 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

GĐXH - Thị trường trong nước hôm nay (18/12) tiếp tục biến động khi giá bán ra trong nước đang tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (12/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá bán ra ở mức 66 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (12/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá bán ra ở mức 66 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, thấp kỷ lục, xứng danh bộ đôi iPhone cao cấp rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, thấp kỷ lục, xứng danh bộ đôi iPhone cao cấp rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 16 đều đang giảm siêu khủng và trở thành bộ đôi iPhone cao cấp cuối cùng với màn 60Hz mà khách Việt có thể sở hữu.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê loạt biệt thự triệu đô tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê loạt biệt thự triệu đô tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù nguồn cung khá lớn, tuy nhiên giá cho thuê loại hình biệt thự tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng được hình thành từ huyện Hoài Đức lại khá mềm so với nhiều loại hình bất động sản khác.

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế sang chảnh, trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ như Kia Morning, Hyundai i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế sang chảnh, trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ như Kia Morning, Hyundai i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hatchback thiết kế thể thao, công suất tối đa 218 mã lực đang thu hút sự quan tâm lớn khi được giới thiệu với mức giá chỉ hơn 360 triệu đồng.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự, liền kề tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự, liền kề tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe ga 115cc giá chỉ 33 triệu đồng, sẵn sàng cho Honda Vision ra rìa vì có thiết kế thể thao như Air Blade và Vario.

Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu?

Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - 3 mẫu sedan hạng B được mệnh danh 'uống xăng như ngửi' hiện đang có giá ưu đãi vô cùng hấp dẫn khiến người tiêu dùng xôn xao.

Hà Nội: Chung cư tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà thiết lập mặt bằng giá mới

Hà Nội: Chung cư tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà thiết lập mặt bằng giá mới

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục "nóng".

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ xã Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh sắp ra mắt tới đây đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá khởi điểm siêu rẻ chỉ khoảng 25 triệu đồng.

Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻ

Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻ

Giá cả thị trường
Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường
Giá xe số Wave Alpha 110cc mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì RSX và Future

Giá xe số Wave Alpha 110cc mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì RSX và Future

Giá cả thị trường
Hatchback giá 300 triệu đồng trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc ‘siêu tốc', rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ dậy sóng khi về Việt Nam?

Hatchback giá 300 triệu đồng trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc ‘siêu tốc', rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ dậy sóng khi về Việt Nam?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top