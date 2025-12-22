Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá bạc hôm nay cho thấy mức tăng đáng chú ý khi Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bán ra ở vùng 71,4 triệu đồng/kg, tương đương 2,680 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, Phú Quý niêm yết giá trên 69,3 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,600 triệu đồng/lượng.

Vùng giá giao dịch hiện tại được xác định là mức cao kỷ lục trong lịch sử thị trường bạc trong nước.

Thị trường bạc trong nước đầu tuần ghi nhận diễn biến biến động mạnh. Ngay khi mở phiên, giá bán ra đã đứng trên mốc 70 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc tiếp tục vượt ngưỡng 71,4 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, hệ thống Ancarat niêm yết giá bạc bán ra ở mức 70,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,672 triệu đồng/lượng. Mức giá tại Ancarat hiện thấp hơn Phú Quý khoảng hơn 1 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc bán ra ở mức 70,6 triệu đồng/kg, tương đương 2,649 triệu đồng/lượng đối với bạc miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 50 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục ghi nhận "đỉnh" mới với giá giao dịch quanh mức 69,1 USD/ounce.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat sáng nay.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý sáng nay.

