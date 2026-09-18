Loại chanh vỏ vàng óng, có hương thơm của ổi đang được chị em thi nhau 'săn đón' trên thị trường

Chanh leo vàng hương ổi hay còn gọi là chanh leo/chanh dây Hoàng Kim, là một loại chanh dây có màu vỏ vàng óng, hương thơm đặc trưng như ổi chín và có vị ngọt thanh. Được biết, loại quả này có nguồn gốc từ Đài Loan, Thái Lan và đang được phát triển tại một số vùng trồng chuyên canh ở Việt Nam.

Không giống với các loại chanh dây truyền thống, loại quả này cho năng suất cao và được thị trường trong nước lẫn quốc tế rất ưa chuộng nhờ hương vị độc đáo và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Mặc dù chanh dây vàng hương ổi có giá cao hơn chanh dây thông thường, dao động từ 60.000 – 100.000 đồng/kg, nhưng lượng tiêu thụ rất tốt.

Chanh leo hoàng kim có giá bán tương đối cao trên thị trường.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, chanh leo Hoàng Kim là một giống cây ăn quả nhiệt đới độc đáo, nổi bật với hương vị ngọt ngào và mùi thơm đặc trưng. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích các loại trái cây có hương vị mới lạ và hấp dẫn.

"Đặc điểm nổi bật của loại quả này là vị ngọt đậm đà. Khác với các giống chanh leo thông thường có vị chua, chanh leo Hoàng Kim mang đến vị ngọt thanh, ít chua, rất dễ ăn. Điểm độc đáo nhất của giống chanh leo này chính là mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ của ổi khi chín. Hương thơm này làm tăng thêm sự hấp dẫn và khó quên cho trái cây.

Không giống với các loại chanh dây truyền thống, loại quả này gây ấn tượng nhờ màu vàng óng đẹp mắt, hương thơm đặc trưng như ổi chín và vị ngọt thanh dễ chịu.

Khi chín, vỏ của quả chanh leo Hoàng Kim chuyển sang màu vàng tươi, căng mọng, trông rất bắt mắt. Phần ruột bên trong có màu vàng cam đẹp mắt, chứa nhiều nước và hạt nhỏ. Giống như các loại chanh leo khác, chanh leo Hoàng Kim cũng rất giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ và các chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe. Chanh leo Hoàng Kim có thể được dùng để ăn tươi, làm nước ép, sinh tố, hoặc chế biến thành các món tráng miệng, mứt...", chị Minh Anh (tiểu thương chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) cho biết.

Chanh leo Hoàng Kim được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi hương vị thơm ngọt, vỏ mỏng vàng ươm, có thể ăn trực tiếp hoặc pha với đường làm thành nước uống giải khát rất ngon.

Hương vị thơm đặc trưng cùng với những lợi ích đối với sức khỏe của chanh leo được nhiều người yêu thích.

"Những quả chanh leo vàng có vỏ mọng, vị ngọt như mật lại thơm hương ổi, dù có giá bán khá cao, có thể gấp đôi, gấp ba chanh leo tím thông thường nhưng nhiều khi tôi vẫn không thể mua được. Lý do tôi thích loại chanh này vì vị ngọt thanh, không chua như chanh dây truyền thống. Đặc biệt, loại quả này chứa nhiều vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da… có thể ăn trực tiếp, dùng để làm nước ép, sinh tố, hoặc pha chế các món đồ uống giải khát rất ngon", chị Thu Uyên (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang đẩy nhanh đàm phán kỹ thuật nhằm mở thêm thị trường cho chanh leoViệt Nam. Trong đó, Mỹ dự kiến công bố cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam trong năm 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 4,83 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong năm 2024, Việt Nam có hơn 10.400 ha chanh leo, sản lượng trên 163.000 tấn. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất chủ lực, chiếm hơn 80% diện tích và trên 90% sản lượng chanh leo cả nước. Theo Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2025-2030, diện tích chanh leo được định hướng duy trì ở mức 12.000-15.000 ha, với sản lượng 250.000-300.000 tấn/năm. Các vùng trọng điểm gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Nghệ An và Sơn La. Hiện chanh leo đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đáng chú ý, Mỹ dự kiến trong năm nay sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi Mỹ thuộc nhóm thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Việc tiếp cận thị trường này cũng mở ra dư địa nâng giá trị cho ngành chanh leo. Trước đó, giá trị xuất khẩu chanh leo của Việt Nam đã tăng mạnh trong hơn một thập kỷ, từ khoảng 20 triệu USD lên 222,5 triệu USD.

Chanh leo_videoChanh leo là một trong những loại trái cây nhận được nhiều cảm tình của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Tiểu thương chỉ cách phân biệt sầu riêng Ri6, Thái Monthong, Musang King và Black Thorn GĐXH - Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới đặc trưng, được yêu thích nhờ hương vị béo ngậy, thơm ngon. Việt Nam có nhiều giống sầu riêng khác nhau, mỗi loại có đặc điểm riêng về mùi vị, hình dáng và giá trị kinh tế.



