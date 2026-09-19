Tỷ giá USD hôm nay 19/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' chững giá

Phát hiện một vùng đất chứa vàng kéo dài 7km, 5 lỗ khoan đều trúng quặng chất lượng cao Kết quả khoan thăm dò cho thấy vàng xuất hiện trong cả 5 lỗ khoan đầu tiên trên chiều dài 650 m, với đoạn cao nhất đạt 27,8 g/t vàng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, hiện ở mức 100,22 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,5%, lên 1,1481 USD/EUR; đồng bảng Anh tăng 0,3%, lên 1,3391 USD/bảng Anh. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,5% so với đồng yên Nhật, lên 156,725 yên/USD....

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 100,22 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật giảm, đồng EUR biến động trái chiều tại các ngân hàng.

Đồng USD tăng mạnh so với yên Nhật trong phiên thứ Sáu sau khi BoJ nâng lãi suất lên 1,25% nhưng xuất hiện sự phản đối từ hai thành viên hội đồng, khiến thị trường nghi ngờ về khả năng tiếp tục tăng lãi suất của Nhật Bản.

Trong khi đó, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất gia tăng, với thị trường dự báo khoảng 55% khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng tới, cao hơn nhiều so với một tuần trước. Đồng EUR tăng nhưng vẫn giảm khoảng 1% trong cả tuần, còn bảng Anh tăng nhờ doanh số bán lẻ khả quan và tín hiệu BoE có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 19/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 đồng/USD, đã tăng 5 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định ở vùng 24.401 đồng mua vào và 26.863 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 19/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 19/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 19/9/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,800-26,210 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 98 đồng chiều mua vào và giảm 3 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.660-26.200 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,810-26,190 đồng/USD, đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 19/9/2026, khảo sát lúc 06h42 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.917 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.017 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 19/9, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,118.95-30,654.61 đồng/EUR, đã tăng 28 đồng chiều mua vào và tăng 30 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.021-30.741 đồng/EUR, đã giảm 284 đồng chiều mua vào và tăng 126 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,263-30,675 đồng/EUR, đã giảm 6 đồng chiều mua vào và giảm 7 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 19/9/2026 khảo sát lúc 06h47 phút hiện đang được mua vào là 29.752 đồng và bán ra là 29.852 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.98-169.95 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 160,35-171,85 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.57-170.59 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 19/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước cũng đang biến động mạnh theo giá USD trên thị trường quốc tế. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD biến động trái chiều, tăng - giảm không đồng nhất tại các ngân hàng, xu hướng giảm là phổ biến..

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 18/9: Đồng Đô la Mỹ lại biến động nhẹ GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 18/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.