Giá vàng hôm nay 21/12: Nhà đầu tư có lãi nhẹ

Vàng trong nước đi ngang sau giai đoạn tăng nóng, nhà đầu tư vẫn có lãi nhẹ

So với tuần trước, phần lớn nhà đầu tư vẫn ghi nhận mức sinh lời nhẹ khoảng 300 nghìn đồng/lượng.

Với vàng miếng SJC, giá mua vào cuối tuần dừng ở 154,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên tại 156,6 triệu đồng/lượng. So với mức giá của tuần trước đó, người mua vàng SJC hiện đang có lợi nhuận tạm tính khoảng 300 nghìn đồng/lượng.

Tại DOJI, bảng giá vàng miếng gần như không thay đổi trong phiên cuối tuần, niêm yết mua vào 154,6 triệu đồng/lượng và bán ra 156,6 triệu đồng/lượng. Nhờ mức điều chỉnh nhẹ so với tuần trước, nhà đầu tư mua vàng tại đây vẫn đạt mức lãi tương đương 300 nghìn đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng gần như đi ngang trong suốt tuần, khi chiều mua vào giữ ở 154,6 triệu đồng/lượng và chiều bán ra duy trì 156,6 triệu đồng/lượng. Biến động không lớn nhưng vẫn đủ để mang lại lợi nhuận nhỏ cho người nắm giữ.

Riêng Phú Quý ghi nhận giá mua vào tăng 300 nghìn đồng/lượng so với tuần trước, lên mức 153,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tiếp tục giữ ở mốc 156,6 triệu đồng/lượng. Điều này giúp nhà đầu tư tại đây cũng thu về mức lãi khoảng 300 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 21/12 trên thị trường châu Á đạt khoảng 4.338,55 USD/ounce, tăng hơn 36 USD/ounce, tương đương 0,84% so với chốt giá tuần trước. Diễn biến này cho thấy vàng vẫn giữ được vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo thông tin trên Tạp chí Thương Trường.

Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ bởi việc lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt. Dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ tăng 2,7% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 3,1%. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cũng nhận định xu hướng lạm phát thấp hơn “có thể mở đường cho các đợt cắt giảm lãi suất sâu hơn”.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, tâm lý tiêu dùng tại Mỹ suy yếu tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 12/2025 chỉ đạt 52,9 điểm, dù nhích nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn ở vùng thấp lịch sử, phản ánh lo ngại kéo dài về lạm phát và sức mua suy giảm. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị, đặc biệt liên quan đến xung đột Nga – Ukraine, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng. Những phát biểu cứng rắn gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin khiến giới đầu tư lo ngại xung đột khó sớm hạ nhiệt.

Theo chuyên gia Zain Vawda của OANDA, áp lực điều chỉnh ngắn hạn hiện nay chủ yếu đến từ hoạt động chốt vị thế cuối năm và thanh khoản suy giảm trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể tăng khoảng 14%, lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ lực mua bền vững từ các ngân hàng trung ương và chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed. Một số tổ chức khác như RBC Capital Markets thậm chí đưa ra kịch bản giá vàng dao động trong vùng 4.500 – 5.000 USD/ounce vào năm 2026.