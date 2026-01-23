Giá vàng hôm nay 23/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng tăng trở lại sau phiên giảm nhẹ.

Mở cửa phiên giao dịch 23/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 171,3-173,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB chiều nay được giao dịch trong vùng giá 171-173,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu giờ sáng 23/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 169,3-171,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 168,8-171,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 170,3-173,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 22/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 167,3-169,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 165,2-167,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, chốt phiên ở mức 166,3-169,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay tăng rất mạnh. Lúc 8h56' ngày 23/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.957,4 USD/ounce, tăng 138,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 23/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 158,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 22/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.819 USD/ounce, giảm nhẹ 0,24% trong phiên. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.810 USD/ounce.