Giá vàng hôm nay 23/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng dữ dội 4 triệu đồng/lượng lên trên 173 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 23/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 171,3-173,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB chiều nay được giao dịch trong vùng giá 171-173,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.
Đầu giờ sáng 23/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 169,3-171,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 168,8-171,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 170,3-173,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Ngày 22/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 167,3-169,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 165,2-167,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, chốt phiên ở mức 166,3-169,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay tăng rất mạnh. Lúc 8h56' ngày 23/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.957,4 USD/ounce, tăng 138,4 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 23/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 158,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 21h ngày 22/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.819 USD/ounce, giảm nhẹ 0,24% trong phiên. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.810 USD/ounce.
