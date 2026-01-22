Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,3%: Gửi 500 triệu đồng được bao nhiêu tiền?
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 7,3%/năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Lãi suất huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) chính thức tăng từ hôm 21/1. Theo đó, tiền gửi kỳ hạn 1-11 tháng tăng 0,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng tăng 0,2%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 13-36 tháng tăng 0,1%/năm.
Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến cũng như lãi suất tiết kiệm tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ do Saigonbank vừa cập nhật, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 4,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng được điều chỉnh lên 4,6%/năm từ hôm nay.
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng cũng tăng lên 5,5%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng mới nhất là 5,7%/năm; kỳ hạn 10 và 11 tháng lần lượt ở mức 5,7%/năm và 5,8%/năm.
Với mức tăng thêm 0,2%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng chính thức chạm ngưỡng 6%/năm.
Tuy nhiên, đây chưa phải là lãi suất huy động cao nhất của Saigonbank khi kỳ hạn 13-24 tháng đã tăng lên 6,2%/năm, thậm chí kỳ hạn 36 tháng mới nhất là 6,3%/năm.
Đây là lần đầu tiên Saigonbank tăng lãi suất huy động trong năm 2026. Trước đó, nhà băng này đã có hai lần tăng lãi suất trong tháng 12/2025, mức tăng cao nhất là 0,8%/năm.
Dẫu vậy, Saigonbank là một trong số ít ngân hàng ít khi điều chỉnh lãi suất huy động. Trong cả năm 2025, ngân hàng chỉ có 1 lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động (tháng 2/2025) và hai lần tăng lãi suất huy động trong tháng 12.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 21/1/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3
|3,5
|5
|5
|5,3
|5,3
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,3
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETCOMBANK
|2,1
|2,4
|3,5
|3,5
|5,2
|5,2
|ABBANK
|4
|4,2
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,5
|6,2
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,9
|3,9
|5,4
|5,1
|5,7
|5,45
|LPBANK
|4,5
|4,75
|6,2
|6,3
|6,3
|6,3
|MB
|4,5
|4,65
|5,3
|5,3
|5,55
|5,7
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6
|6
|SAIGONBANK
|4,4
|4,6
|5,5
|5,6
|6
|6,2
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|SHB
|4,2
|4,65
|5,6
|5,6
|5,8
|6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|6,85
|5,85
|6,95
|5,95
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,1
|5,3
|5,5
|5,7
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|6,5
|5,9
|VIET A BANK
|4,3
|4,5
|5,4
|5,4
|5,7
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2
Saigonbank cũng là ngân hàng duy nhất thay đổi biểu lãi suất tiền gửi trong ngày hôm nay, nâng tổng số ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi trong tháng 1 lên 11 ngân hàng, bao gồm: VIB, Sacombank, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV và Saigonbank.
Ngược lại, hai ngân hàng giảm lãi suất là ACB và PGBank.
Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,3%
Theo khảo sát với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,3%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,04%, 6,19% và 6,24%/năm.
Từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 28/2/2026, Cake by VPBank tặng thêm lãi suất 0,9%/năm cho khách hàng cá nhân lần đầu tiên sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số CAKE by VPBank (bao gồm ứng dụng CAKE BANK và các nền tảng khác). Điều kiện để nhận thêm lãi suất là phương thức nhận lãi: Cuối kỳ hạn, đầu kỳ hạn, hàng tháng, hàng quý; Kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn.
PGBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ; nếu nhận lãi hàng tháng nhận lãi suất 7%. PGBank niêm yết lãi suất cao nhất là 7,2% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 12, 13 tháng.
Bac A Bank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,8%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. Bac A Bank niêm yết lãi suất cao nhất là 6,9% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 18, 24, 36 trở lên.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn cao nhất đơn vị này đang niêm yết lãi suất cao nhất là 13 tháng, ở mức 6,7%.
Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?
Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi
Gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 7,3% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:
500 triệu đồng x 7,3%/12 x 6 tháng = 18,25 triệu đồng.
Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
