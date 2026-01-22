Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026
GĐXH - Bước sang năm 2026, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà mặt phố trên địa bàn 5 xã mới được sáp nhập từ huyện Thanh Trì cũ (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Diễn biến giá nhà mặt phố cho thuê tại huyện Thanh Trì cũ
Ghi nhận tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao cho thuê nhà mặt phố trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ, nhưng cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 15 – 55 triệu đồng/căn/tháng.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 260m2 tại đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũ, nay được sáp nhập vào phường Khương Đình hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 55 triệu đồng/tháng.
Nằm trên mặt phố Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì (tức xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cũ), căn nhà mặt phố rộng 60m2 hiện đang được cho thuê với giá 23 triệu đồng/tháng.
Chính chủ hiện đang cho thuê căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 100m2 tại đường Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi với giá 30 triệu đồng/tháng.
Tại đường Quốc Lộ 1, xã Nam Phù (tức xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì cũ) căn nhà mặt phố thiết kế 2 tầng, rộng 150m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.
Như vậy, dù lượng thông tin cho thuê không nhiều, nhưng giá nhà mặt phố cho thuê trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ hiện nay đã thiết lập mặt bằng mới. Nguyên nhân chính khiến giá nhà mặt phố tăng giá là do giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ cũng đã tăng cao trong thời gian qua. Bên cạnh đó những căn nhà mặt phố thường có vị trí thuận lợi, nằm trên những trục đường lớn, thuận tiện cho buôn bán, kinh doanh nên thường có giá cho thuê cao hơn những phân khúc bất động sản khác.
5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập
1. Xã Thanh Trì
Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.
2. Xã Đại Thanh
Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.
3. Xã Nam Phù
Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.
4. Xã Ngọc Hồi
Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.
5. Xã Hồng Vân
Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.
