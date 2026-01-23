Chi tiết xe máy điện giá 16 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, đi xa, pin khỏe rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện đẹp cổ điển tựa Vespa, đi xa, pin khỏe

Thế mạnh lớn nhất của Vespa Venus nằm ở ngoại hình.

Vespa Venus được nhắc tới nhiều chính vì nằm đúng "lằn ranh" mà người dùng phổ thông quan tâm nhìn có gu như một chiếc Vespa mini nhưng cấu hình vận hành lại vừa vặn để dùng hàng ngày. Và cũng vì "thật" như vậy, nên chỉ cần xe làm đúng vài thứ đẹp đủ sang, chạy đủ nhanh, đi đủ xa, là đã có cơ hội hút khách.

Kích thước tổng thể của Vespa Venus cũng thuộc nhóm gọn

Thế mạnh lớn nhất của Vespa Venus nằm ở ngoại hình. Xe không đi theo kiểu dáng "xe điện học sinh" thường thấy, mà chọn hướng bo tròn mềm mại, thân xe liền lạc, tạo cảm giác giống những chiếc xe ga phong cách Ý thu nhỏ. Chỉ cần đứng cạnh các mẫu xe điện phổ thông cùng tầm tiền, Venus tạo ra một khác biệt khá rõ trông lịch hơn, "ra xe" hơn.

Ở đô thị, đôi khi người ta không cần một chiếc xe mạnh để khoe thông số. Người ta cần chiếc xe… nhìn dễ chịu để đi mỗi ngày. Và kiểu thiết kế Vespa Venus đánh đúng tâm lý đó thanh thoát, vừa đủ sang, không hầm hố, không gồng.

Vespa Venus giải quyết điểm đó bằng vận tốc tối đa công bố khoảng 55 km/h.

Xe cũng có lợi thế "dễ chiều" ở khoản màu sắc không chỉ có các màu cơ bản như trắng/đen/xám mà còn có những tông màu thời trang như xanh rêu, xanh xi măng, xám ánh hồng… Đặc biệt với nhóm khách nữ, học sinh – sinh viên, màu sắc không còn là phần phụ. Nhiều trường hợp, màu quyết định mua nhanh hơn cả thông số.

Kích thước tổng thể của Vespa Venus cũng thuộc nhóm gọn đi trong phố xoay sở ổn, quay đầu trong ngõ dễ, dắt xe trong hành lang chung cư hoặc bãi xe trường học cũng không tạo cảm giác "ngại".

Vespa Venus dùng ắc quy 60V – 20Ah

Vespa Venus giải quyết điểm đó bằng vận tốc tối đa công bố khoảng 55 km/h. Cảm giác lái của kiểu xe này thường thiên về êm và dễ kiểm soát. Xe vận hành tự động hoàn toàn, người dùng chỉ cần vặn ga là đi phù hợp với nhóm mua xe điện lần đầu hoặc phụ huynh mua xe cho con (nhưng vẫn muốn xe có dáng đẹp hơn xe điện truyền thống).

Thông số tải trọng công bố khoảng 180 kg cũng cho thấy Venus không chỉ hợp đi một mình. Đi làm chở thêm người hoặc chở đồ đi chợ, xe vẫn nằm trong giới hạn thiết kế. Với xe điện phổ thông, tải trọng thực tế ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm, nên đây là chi tiết đáng quan tâm.

Nếu có một thứ khiến người Việt ngại xe điện thì thường nằm ở câu hỏi: "Đi được bao xa?". Vì xe điện mà phải sạc mỗi ngày, hoặc đi được 40–50 km là phải canh pin, thì trải nghiệm sẽ nhanh chán.

Vespa Venus dùng ắc quy 60V – 20Ah, quãng đường công bố khoảng gần 90 km/lần sạc. Tất nhiên, xe điện thực tế còn phụ thuộc tải trọng, tốc độ, mặt đường… nhưng dù có "hao hụt" theo điều kiện sử dụng thì mốc 80–90 km vẫn là lợi thế rõ ràng trong phân khúc này.

Với nhu cầu phổ biến kiểu đi làm 8–12 km/ngày, đưa đón con, đi chợ và chạy việc vặt… thì chiếc xe hoàn toàn có thể giúp người dùng 2–3 ngày mới phải cắm sạc (thậm chí lâu hơn nếu đi ít). Đây là khác biệt lớn, vì nó khiến xe điện trở nên "nhàn" hơn và giống xe xăng hơn trong thói quen sử dụng. Thời gian sạc khoảng 8–10 tiếng và có cơ chế sạc đầy tự ngắt.

Điểm hay của Vespa Venus là nó không cố nhồi công nghệ để làm màu mà tập trung vào những món người dùng chạm vào mỗi ngày. Đèn LED là trang bị đáng giá, nhất là xe điện hay được dùng để đi tối. Đồng hồ điện tử hiển thị rõ các thông tin cơ bản. Yên xe cũng thuộc dạng yên dài, ngồi hai người không quá bí, chiều cao yên khoảng 750 mm khá thân thiện với vóc dáng người Việt.

Về an toàn, xe có phanh đĩa trước, kết hợp phanh sau theo hướng phổ thông. Một chi tiết đáng khen nữa là lốp không săm, với điều kiện đường phố nhiều công trình nhiều đinh, lốp không săm giúp giảm rủi ro xì nhanh, chạy yên tâm hơn.

Giá xe máy điện Vespa Venus

Ở tầm khoảng 16 triệu đồng, Vespa Venus không phải chiếc xe điện dành cho người mê tốc độ hay thích khoe công nghệ. Nó đúng kiểu xe thực dụng có gu dáng Vespa mini dễ mê, chạy đủ nhanh để không bị hụt trong phố và quan trọng nhất là đi gần 90 km/lần sạc giúp xe điện bớt phiền.

Với người cần một chiếc xe để đi làm gần, đưa đón con, đi chợ và chạy việc nội đô, Vespa Venus là lựa chọn hoàn hảo và đôi khi, một chiếc xe điện phổ thông muốn bán chạy chỉ cần đúng như vậy.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.