Giá vàng hôm nay 23/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao ngày đầu năm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Sáng ngày 23/2, SJC công bố giá vàng tăng lên 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 3,6 triệu/lượng so với mức giá trước kỳ nghỉ Tết.

Kết phiên giao dịch ngày 22/2, giá vàng nhẫn và vàng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 182,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá đóng cửa trước kỳ nghỉ Tết, SJC đã tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (14/2), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tại DOJI giao dịch ở mức 175,6–178,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 176–179 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới tuần qua biến động trong bối cảnh nhiều thị trường nghỉ Tết Nguyên đán. Kim loại quý chịu áp lực bán khi thiếu vắng lực mua từ thị trường Trung Quốc.

Đầu tuần, giá vàng đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý 5.000 USD và lao dốc xuống vùng 4.936 USD, sau đó tiếp tục giảm sâu về sát 4.850 USD/ounce. Giữa tuần, giá đảo chiều tăng trở lại và nhanh chóng chinh phục lại mốc 5.000 USD/ounce.

Cuối tuần, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang đã kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn, giúp vàng tăng tốc. Giá giao ngay có thời điểm vọt lên trên 5.070 USD/ounce trước khi tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng 5.100 USD. Động lực mua duy trì ổn định đến cuối phiên, cho thấy tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư vẫn ở mức cao.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.045 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.046 USD/ounce.

Tuần này, các nhà giao dịch theo dõi chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 2, dự kiến công bố vào sáng thứ Ba. Cùng ngày, bài phát biểu thông điệp Liên bang (State of the Union) của Tổng thống Donald Trump vào buổi tối sẽ được thị trường đặc biệt quan tâm nhằm tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách kinh tế, thương mại và địa chính trị trong thời gian tới.