Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vẫn giữ giá quanh vùng 150 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay ít biến động.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (24/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 148,6-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay ít biến động.

Đầu phiên 24/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay đứng im so với mức chốt tuần qua, niêm yết ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt tuần trước (22/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với mở cửa đầu tuần.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên đầu tuần.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với đầu tuần.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng so với mở cửa đầu tuần.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi xuống. Lúc 8h38' ngày 24/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.055 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 24/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 130 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Đang bế tắc giữa đủ loại phương pháp, tình cờ em biết đến màng phim tránh thai VCF đã có 20 năm tại Việt Nam.

Tuần qua, thị trường vàng thế giới biến động khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.100 USD/ounce nhưng nhanh chóng đánh mất mốc này.



