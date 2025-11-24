Hatchback hạng A giá 255 triệu đồng thiết kế hiện đại như Hyundai Grand i10, rẻ hơn cả Kia Morning về Việt Nam giá bao nhiêu?

Hatchback hạng A thiết kế hiện đại sánh ngang Hyundai Grand i10

MG4 Anxin Edition

MG4 Anxin Edition chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu, Trung Quốc. Dù chưa lộ diện bản thương mại cuối cùng, thông tin từ hồ sơ đăng ký đã hé lộ nhiều chi tiết quan trọng về thiết kế, trang bị và công nghệ pin của mẫu xe mới.

MG cho biết MG4 Anxin Edition được trang bị bộ pin bán rắn manganese - ion do SAIC và QingTao Energy cùng phát triển. Bộ pin này đạt phạm vi hoạt động 530 km theo chuẩn CLTC.

MG4 Anxin Edition có thiết kế ngoại thất tương tự phiên bản MG4 đang bán trên thị trường. Xe giữ phong cách thân xe rộng, mặt trước lấy cảm hứng từ MG Cyberster cùng logo MG phát sáng ở vị trí trung tâm. Đuôi xe tiếp tục sử dụng dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng, kết hợp họa tiết đèn mũi tên đặc trưng.

Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 mm x 1.842 mm x 1.551 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Với kích thước này, MG4 Anxin Edition lớn hơn đáng kể so với Kia Morning và Hyundai i10, hai mẫu hatchback cỡ nhỏ vốn quen thuộc tại Việt Nam.

Khoang nội thất của MG4 Anxin Edition tiếp tục được tinh chỉnh theo hướng tối giản và công nghệ hơn. Điểm nhấn lớn nhất đến từ màn hình trung tâm tăng kích thước từ 12,3 inch lên 15,6 inch, mang lại trải nghiệm thị giác tốt hơn. Các phím cơ học phía dưới màn hình được loại bỏ, thay thế bằng giao diện điều khiển cảm ứng. Cụm điều khiển dạng núm xoay truyền thống chuyển sang kiểu cần số gắn trên trục lái, giúp khu vực bệ trung tâm gọn gàng hơn. Xe còn sở hữu đế sạc không dây công suất 50W và hệ thống MG - Oppo thông minh, vận hành bằng chip Snapdragon 8155 cho khả năng xử lý nhanh và mượt.

Về hệ thống truyền động, MG4 Anxin Edition sử dụng bộ pin dung lượng 53,95 kWh, tương đương bản chạy 530 km dùng pin LFP. Mẫu xe mới được trang bị mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất 120 kW và mô-men xoắn 250 Nm.

Công nghệ pin bán rắn trên MG4 Anxin Edition là điểm nhấn quan trọng. Pin bán rắn sử dụng cấu trúc kết hợp giữa chất điện giải rắn và lỏng, trong đó thành phần rắn chiếm hơn 90%. Nhờ vậy, pin có mật độ năng lượng cao hơn, an toàn hơn và vẫn phù hợp với dây chuyền sản xuất hiện tại, không cần thay đổi toàn bộ cấu trúc kỹ thuật.

MG4 Anxin Edition đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe điện.

Với công nghệ pin tiên tiến, thiết kế hiện đại, màn hình lớn và hệ thống truyền động phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị, MG4 Anxin Edition đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe điện. Khi đặt cạnh Kia Morning và Hyundai i10, mẫu xe này sở hữu lợi thế về không gian, công nghệ và khả năng vận hành linh hoạt. MG4 Anxin Edition nhiều khả năng sẽ tạo thêm sức nóng trong phân khúc khi chính thức mở bán.

Giá xe hatchback MG4 Anxin Edition

Giá bán hiện tại của dải sản phẩm MG4 dao động từ 68.800 đến 102.800 NDT, tương đương khoảng 255 - 381 triệu đồng, thấp hơn đáng kể khi đặt cạnh những cái tên quen thuộc như Kia Morning hay Hyundai i10.

MG4 được ra mắt tại Việt Nam vào năm 2024 với hai phiên bản: DEL và LUX. Xe có giá niêm yết từ 828 triệu đồng (bản DEL) và 948 triệu đồng (bản LUX), được nhập khẩu từ nhà máy của SAIC tại Trung Quốc. Phiên bản DEL có pin 51 kWh cho quãng đường 350 km, còn bản LUX dùng pin 64 kWh cho quãng đường 450 km.

Có thể trong thời gian tới, MG4 Anxin Edition cũng sẽ được nhập về và bán ở Việt Nam.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



