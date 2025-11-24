Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, pin siêu bền gần 2.500W, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế hiện đại, pin siêu bền, mạnh gần 2.500W

ORIS H

YADEA tiếp tục mở rộng dải sản phẩm Smart Electric bằng sự xuất hiện của ORIS H, một mẫu xe điện hướng đến nhóm người dùng đô thị trẻ cần phương tiện gọn nhẹ, tiết kiệm và giàu công nghệ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ORIS H tạo ấn tượng với phong cách thiết kế hiện đại, đường nét cứng cáp và tổng thể đầy cá tính. Cụm đèn pha LED lục giác đặt phía trước đóng vai trò nhận diện mang lại vẻ hầm hố nhưng vẫn tinh gọn đúng chất xe điện thế hệ mới.

Ngoài hình dáng trẻ trung, kích thước tổng thể 1.810 × 670 × 1.130 mm giúp ORIS H dễ dàng di chuyển trong các tuyến phố đông đúc. Chiều cao yên 760 mm phù hợp với đa số người Việt, trong khi khoảng sáng gầm 180 mm cho phép xe leo vỉa, vượt chướng ngại nhỏ hoặc đi đường xấu một cách nhẹ nhàng. Khối lượng 88 kg khiến xe trở nên linh hoạt và dễ điều khiển, đặc biệt hữu ích cho người mới lái hoặc nữ giới.

Hệ thống LED trang trí có thể đổi màu qua ứng dụng di động giúp ORIS H trở nên nổi bật hơn trong đêm. Khoang cốp dưới yên rộng rãi đáp ứng nhu cầu để đồ của người dùng đô thị, đủ chỗ cho mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân.

Trong tầm giá dưới 30 triệu đồng, ít có mẫu xe điện nào đạt mức công suất vận hành như YADEA ORIS H. Xe sử dụng động cơ Hub Motor với công suất danh định 1.200W nhưng có thể đạt công suất tối đa lên tới 2.450W. Công suất này giúp xe tăng tốc nhanh, đạt tốc độ khoảng 50 km/h và duy trì sự ổn định ngay cả khi chở nặng hoặc leo dốc nhẹ.

Trải nghiệm thực tế cho thấy ORIS H phù hợp hoàn hảo cho nhu cầu đi lại trong thành phố: tăng tốc linh hoạt, vận hành êm ái và ít tiếng ồn. Với tải trọng tối đa 130 kg, xe vẫn giữ được độ bốc tốt khi chở thêm người hoặc mang theo đồ đạc.

Điểm sáng lớn nhất của YADEA ORIS H chính là việc trang bị pin Lithium Iron Phosphate (LFP), loại pin cao cấp vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe điện tầm giá 35–45 triệu đồng. Pin LFP có ưu điểm vượt trội về độ bền, khả năng chống cháy nổ và tuổi thọ lâu dài.

Dung lượng pin 72V – 30Ah cho phép xe vận hành tối đa 120 km trong điều kiện chuẩn. Thời gian sạc đầy khoảng 5–6 giờ, phù hợp với thói quen sạc tại nhà qua đêm của người dùng đô thị. Pin có thể tháo rời, giúp việc thay thế, bảo dưỡng hoặc sạc linh hoạt hơn.

Với pin LFP, người dùng có thể yên tâm về độ an toàn trong thời tiết nóng, môi trường ẩm và điều kiện đường sá phức tạp tại Việt Nam. Đây là một trong những lợi thế lớn khiến ORIS H nổi bật hơn so với nhiều đối thủ sử dụng pin Lithium NCM hoặc ắc quy chì.

Ngoài ra, ORIS H được trang bị phanh đĩa trước kết hợp tang trống sau, đảm bảo lực phanh an toàn và phù hợp với công suất xe. Bộ lốp không săm kích thước 90/80–12 cho khả năng bám đường tốt, đặc biệt khi vận hành trời mưa hoặc vào cua ở tốc độ thấp.

Giảm xóc trước – sau được tinh chỉnh theo hướng êm ái, hoạt động ổn định trên các đoạn đường gồ ghề nhẹ và phù hợp cho điều kiện di chuyển trong đô thị. Đây là yếu tố quan trọng giúp ORIS H trở thành mẫu xe điện dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi.

Nếu ở khía cạnh pin và động cơ, ORIS H đã vượt trội trong tầm giá, thì ở mảng công nghệ thông minh, mẫu xe này càng thể hiện sự khác biệt rõ rệt. YADEA tích hợp nền tảng EasyGO Smart Key, cho phép người dùng mở khóa xe bằng Bluetooth, bằng ứng dụng hoặc chia sẻ tài khoản cho tối đa 5 người trong gia đình. Việc bật – tắt xe từ xa giống như điều khiển một thiết bị thông minh thay vì phương tiện truyền thống.

Hệ thống chống trộm cũng được nâng cấp mạnh mẽ với cảnh báo rung, cảnh báo lăn bánh và định vị GPS theo thời gian thực. Người dùng có thể xem lịch sử di chuyển của xe ngay trên điện thoại là một tính năng vốn thường có trên những mẫu xe điện cao cấp hơn.

Bên cạnh công nghệ kết nối, ORIS H còn có màn hình LCD 6 inch hiển thị sắc nét, cổng sạc USB tiện lợi và đèn pha LED siêu sáng 28.000 cd với khả năng chiếu xa 70 m là điểm cộng lớn cho khả năng di chuyển ban đêm.

Giá xe máy điện YADEA ORIS H

Với mức giá niêm yết 25.990.000 đồng trên toàn quốc, YADEA ORIS H đang trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất ở phân khúc xe máy điện dưới 30 triệu. Xe sở hữu pin LFP, động cơ mạnh gần 2.500W, quãng đường 120 km và loạt tính năng thông minh vượt tầm giá.

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện tăng cao, đặc biệt ở nhóm học sinh – sinh viên và người dùng trẻ tại đô thị, ORIS H gần như hội tụ đầy đủ yếu tố mà thị trường đang tìm kiếm như an toàn, bền, mạnh, thông minh và chi phí sở hữu hợp lý.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.



