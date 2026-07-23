SUV 7 chỗ của Honda cạnh tranh trực tiếp Hyundai Santa Fe giá bao nhiêu nếu về Việt Nam?

SUV 7 chỗ của Honda cạnh tranh trực tiếp Hyundai Santa Fe

Honda Avancier thế hệ mới lộ diện khi chạy thử tại Nhật Bản với phần đầu xe sử dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Ảnh tổng hợp

Honda Avancier thế hệ mới vừa tiếp tục lộ diện trong quá trình chạy thử tại Nhật Bản, qua đó hé lộ rõ hơn thiết kế phần đầu xe cùng nhiều thông tin về mẫu SUV cỡ D sắp ra mắt. Theo các nguồn tin từ Nhật Bản và Thái Lan, đây có thể là mẫu xe đầu tiên sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Honda, đồng thời được trang bị hệ truyền động hybrid e:HEV thế hệ tiếp theo và nền tảng ASIMO OS.

Những hình ảnh mới cho thấy Avancier sở hữu diện mạo hoàn toàn khác biệt với cụm đèn pha hai tầng. Dải đèn LED định vị ban ngày được đặt phía trên và nối liền bằng thanh LED kéo dài hết chiều rộng đầu xe, trong khi đèn chiếu sáng chính được bố trí thấp hơn theo xu hướng thiết kế hiện đại.

Theo Headlightmag, Honda Avancier mới có chiều dài khoảng 5 m và chiều dài cơ sở từ 2,8-2,9 m. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ D, sử dụng cấu hình 3 hàng ghế với tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi.

Mẫu SUV cỡ D được cho là sẽ trang bị hệ truyền động hybrid e:HEV thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện.

Về vận hành, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động e:HEV mới, kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện, hứa hẹn cải thiện hiệu suất cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Avancier 5 chỗ ở thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Avancier được đồn đoán sẽ là mẫu xe đầu tiên của Honda tích hợp ASIMO OS - nền tảng phần mềm dành cho xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV). Hệ điều hành này cho phép cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và bổ sung các tính năng mới trong suốt vòng đời của xe.

Giá SUV 7 chỗ Honda Avancier

Theo kế hoạch, Honda Avancier thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Honda ở Thái Lan. Mẫu SUV này dự kiến ra mắt toàn cầu lần đầu tại Thái Lan vào cuối năm 2026 trước khi được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế từ đầu năm 2027.

Với việc được sản xuất tại Thái Lan, có thể kỳ vọng mẫu Honda Avancier cũng sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam trong tương lai. Một số dòng ô tô Honda đang bán tại nước ta như Civic hay HR-V cũng được nhập khẩu từ ‘xứ chùa vàng’.

Nếu được đưa về nước ta, mẫu Avancier mới cũng sẽ lấp đầy khoảng trống ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn mà Honda còn thiếu. Hiện tại, dòng ô tô lớn nhất mà Honda Việt Nam đang phân phối là CR-V , định vị ở phân khúc C và có cấu hình tối đa 5+2 chỗ.

Honda Avancier 7 chỗ hiện chưa chính thức ra mắt và công bố giá. Tại thị trường Trung Quốc, dòng SUV 5 chỗ Honda Avancier có giá khởi điểm dao động từ 723 triệu đến gần 1 tỷ VNĐ (tương đương 220.000 - 300.000 Nhân dân tệ), tùy thuộc vào phiên bản động cơ và trang bị. Tuy nhiên mẫu xe này chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.