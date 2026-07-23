Tỷ giá USD hôm nay 23/7: USD 'hạ nhiệt' trong ngân hàng, chợ đen đứng yên giữa lúc DXY giữ 101 điểm

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã giảm 0,03%, hiện ở mức 101,14 điểm.

Tỷ giá tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR tăng nhẹ 0,01%, lên mức 1,1408 USD, đồng bảng Anh giảm 0,04%, xuống còn 1,3366 USD; còn so đồng yên Nhật, USD tăng nhẹ 0,01%, lên mức 163,14 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 101,14 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do đi ngang. Yên Nhật giảm, trong khi đó đồng EUR có xu hướng tăng.

Đồng USD giảm nhẹ sau bốn phiên tăng liên tiếp khi kỳ vọng về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn. Trong khi đó, đồng yên Nhật phục hồi nhẹ nhờ kỳ vọng Chính phủ Nhật Bản có thể can thiệp thị trường và BOJ sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến, dù vẫn chịu áp lực từ chênh lệch lãi suất với Mỹ. Thị trường cũng nâng kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 7 khi giá dầu tăng trở lại, còn đồng EUR gần như đi ngang và bảng Anh tiếp tục suy yếu.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 23/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang duy trì ở vùng 25.260 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.047 đồng mua vào và bán ra giữ nguyên 26.473 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 23/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 23/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 23/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đã giảm tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,090-26,500 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 18 đồng chiều mua vào và giảm 12 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.066-26.511 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,120-26,500 đồng/USD, đã giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 23/7/2026, khảo sát lúc 09h30 ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.280 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.380 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 23/7, đã tăng tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,264.29- 30,807.09 đồng/EUR, đã tăng 11 đồng chiều mua về và tăng 12 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.492-30.802 đồng/EUR, đã tăng 13 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,523-30,962 đồng/EUR, đã tăng 16 đồng chiều mua vào và tăng 23 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 23/07/2026 khảo sát lúc 09h34 hiện đang được mua vào là 29.932 và bán ra là 30.032 đồng, không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay đã giảm so với giá của ngày hôm qua, ở mức 155.73-166.48 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 156,38-166,38 đồng/JPY, đã giảm 3 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước. Tại BIDV đồng Yên đi ngang so với phiên hôm qua, ở vùng 156.94-166.71 đồng/JPY.

Diễn biến trên thị trường ngoại hối cho thấy tỷ giá USD vẫn đang duy trì trạng thái ổn định với biên độ dao động hẹp. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh giảm nhẹ so với 6 đồng tiền chủ chốt, trong khi tại thị trường trong nước, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lại đi ngang so với phiên trước, cho thấy nhu cầu giao dịch chưa tăng mạnh và tâm lý đầu cơ vẫn khá thận trọng. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong trạng thái chờ đợi khi giới đầu tư theo dõi sát các tín hiệu về định hướng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Đây tiếp tục được xem là những yếu tố có khả năng chi phối xu hướng của đồng USD trong thời gian tới, đặc biệt nếu kỳ vọng về lãi suất hoặc rủi ro địa chính trị có sự thay đổi đáng kể.

Tỷ giá USD hôm nay 22/7: Đồng tiền chủ chốt USD, EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF đã tăng giảm thế nào? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 22/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.