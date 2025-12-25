Mới nhất
Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Thứ năm, 15:16 25/12/2025 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu? - Ảnh 2.

Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm xuống mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 25/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,8-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu giữ nguyên mức kết hôm qua.

Sáng 25/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm xuống mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Trong nước, phiên giao dịch 24/12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh theo thế giới và tiếp tục lập đỉnh cao mới.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 24/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 157,2-159,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm thêm 10 đồng xuống 26.860 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới suy yếu do nhà đầu tư chốt lời khi thị trường nghỉ lễ Giáng sinh. Lúc 8h45' ngày 25/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.478,6 USD/ounce, giảm 8,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 25/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 143,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15 ngày 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.487 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York đạt 4.511 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/12 cao hơn khoảng 71% (tương đương tăng 1.862 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 23/12.

