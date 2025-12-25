Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm xuống mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 25/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,8-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu giữ nguyên mức kết hôm qua.

Sáng 25/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm xuống mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Trong nước, phiên giao dịch 24/12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh theo thế giới và tiếp tục lập đỉnh cao mới.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 24/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 157,2-159,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm thêm 10 đồng xuống 26.860 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới suy yếu do nhà đầu tư chốt lời khi thị trường nghỉ lễ Giáng sinh. Lúc 8h45' ngày 25/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.478,6 USD/ounce, giảm 8,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 25/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 143,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15 ngày 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.487 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York đạt 4.511 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/12 cao hơn khoảng 71% (tương đương tăng 1.862 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 23/12.