Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải
GĐXH - Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng SJC lên trên 185 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch 25/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 182,8-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 25/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn tại Doji cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 182,2-185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng đắt hơn 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều treo ở mức cao.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 24/2, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Trên thế giới, giá vàng sáng nay đi lên. Lúc 9h05' ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.180,5 USD/ounce, tăng 30,5 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 25/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 165,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 22h ngày 24/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.150 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.164 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 24/2 cao hơn khoảng 18,8% (tương đương tăng 815 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 162,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/2.
