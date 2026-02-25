Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng đắt hơn 500.000 đồng/lượng

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch 25/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 182,8-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 25/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 182,2-185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng đắt hơn 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều treo ở mức cao.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 24/2, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thế giới, giá vàng sáng nay đi lên. Lúc 9h05' ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.180,5 USD/ounce, tăng 30,5 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 25/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 165,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 22h ngày 24/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.150 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.164 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/2 cao hơn khoảng 18,8% (tương đương tăng 815 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 162,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/2.



