Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026
GĐXH - Tại thời điểm cuối tháng 2/2026, thị trường bất động sản quận Đống Đa cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà phố thương mại, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.
Giá nhà phố thương mại tại 5 phường mới thuộc quận Đống Đa cũ vẫn duy trì sức nóng
Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ vẫn duy trì được sức nóng.
Theo khảo sát mới nhất trên các nền tảng mua bán nhà trực tuyến như Batdongsan.com.vn tại thời điểm cuối tháng 2/2026, dù lượng thông tin rao bán không nhiều nhưng mức giá nhà tại phân khúc này đã vượt xa kỳ vọng của nhiều người. Những căn shophouse tại các khu đô thị lớn, gần trục đường chính hoặc nằm trong các dự án có mật độ dân cư cao đều ghi nhận mức tăng đột biến.
Đơn cử, một căn nhà phố thương mại, rộng 169m2 tại dự án Green Diamond 93 Láng Hạ, phố Láng Hạ, phường Láng (tức phường Láng Hạ, quận Đống Đa) hiện đang được rao bán với giá 19,94 tỷ đồng, tương đương 118 triệu đồng/m2.
Tại dự án MIPEC Towers, đường Tây Sơn, phường Đống Đa (tức phường Trung Liệt, quận Đống Đa) mặt sàn rộng 1234m2 hiện đang được rao bán với giá 75 tỷ đồng, tương đương 60,78 triệu đồng/m2.
Như vậy có thể thấy, sau sáp nhập giá nhà phố thương mại tại quận Đống Đa cũ vẫn duy trì được sức nóng, với giá bán phổ biến dao động từ 60 đối với loại hình shophouse chân đế chung cư cho đến gần 120 triệu đồng/m2 với loại hình nhà phố thương mại nguyên căn.
5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập
1. Phường Đống Đa
Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.
2. Phường Kim Liên
Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.
3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
4. Phường Láng
Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.
5. Phường Ô Chợ Dừa
Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.
