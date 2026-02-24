Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng 1,2 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay (24/2) ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh, với mức tăng phổ biến hơn 1,2 triệu đồng/kg chỉ trong vài giờ giao dịch. Giá bán ra nhanh chóng bứt khỏi vùng 88 triệu đồng/kg để vượt mốc 90 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hôi ghi nhận hệ thống Phú Quý mở phiên giá bạc hôm nay ở mức 88,8 triệu đồng/kg. Sau nhiều lần điều chỉnh tăng trong buổi sáng, giá bán ra đã vươn lên 90,0 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,376 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng 1,2 triệu đồng/kg.
Tại Ancarat, giá mở cửa ở 87,5 triệu đồng/kg (3,316 triệu đồng/lượng) và cũng nhanh chóng được điều chỉnh lên 88,8 triệu đồng/kg, tăng 1,3 triệu đồng/kg so với đầu phiên.
Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá ở vùng cao hơn mặt bằng chung. Sau ba nhịp điều chỉnh trong sáng, giá bán ra được ghi nhận quanh mức 94,7 triệu đồng/kg.
So với Phú Quý, mức giá này cao hơn khoảng 4,7 triệu đồng/kg; còn nếu so với Ancarat, chênh lệch lên tới gần 6 triệu đồng/kg.
Như vậy, biên độ chênh lệch giữa các thương hiệu trong cùng một thời điểm dao động từ 1,2 – 5,9 triệu đồng/kg, cho thấy sự phân hóa rõ nét về chính sách giá.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đứng ở mức 86,9 USD/oz, tạo nền tham chiếu cho đà điều chỉnh trong nước.
Tuy nhiên, mức giá nội địa hiện vẫn duy trì khoảng cách đáng kể so với quy đổi từ giá thế giới, phản ánh yếu tố cung – cầu và biên độ kinh doanh của từng doanh nghiệp.
