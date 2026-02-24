Mới nhất
Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng 1,2 triệu đồng/kg

Thứ ba, 11:34 24/02/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc hôm nay (24/2) ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh, với mức tăng phổ biến hơn 1,2 triệu đồng/kg chỉ trong vài giờ giao dịch. Giá bán ra nhanh chóng bứt khỏi vùng 88 triệu đồng/kg để vượt mốc 90 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng vượt 1,2 triệu đồng/kg - Ảnh 1.Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa

GĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chuyên trang Gia đình và Xã hôi ghi nhận hệ thống Phú Quý mở phiên giá bạc hôm nay ở mức 88,8 triệu đồng/kg. Sau nhiều lần điều chỉnh tăng trong buổi sáng, giá bán ra đã vươn lên 90,0 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,376 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng 1,2 triệu đồng/kg.

Tại Ancarat, giá mở cửa ở 87,5 triệu đồng/kg (3,316 triệu đồng/lượng) và cũng nhanh chóng được điều chỉnh lên 88,8 triệu đồng/kg, tăng 1,3 triệu đồng/kg so với đầu phiên.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá ở vùng cao hơn mặt bằng chung. Sau ba nhịp điều chỉnh trong sáng, giá bán ra được ghi nhận quanh mức 94,7 triệu đồng/kg. 

Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng vượt 1,2 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong tuần qua.

So với Phú Quý, mức giá này cao hơn khoảng 4,7 triệu đồng/kg; còn nếu so với Ancarat, chênh lệch lên tới gần 6 triệu đồng/kg.

Như vậy, biên độ chênh lệch giữa các thương hiệu trong cùng một thời điểm dao động từ 1,2 – 5,9 triệu đồng/kg, cho thấy sự phân hóa rõ nét về chính sách giá.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đứng ở mức 86,9 USD/oz, tạo nền tham chiếu cho đà điều chỉnh trong nước. 

Tuy nhiên, mức giá nội địa hiện vẫn duy trì khoảng cách đáng kể so với quy đổi từ giá thế giới, phản ánh yếu tố cung – cầu và biên độ kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng vượt 1,2 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Giá bạc của hệ thống Phú Quý tại thời điểm 10h39 phút sáng nay.

Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng vượt 1,2 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Giá bạc của hệ thống Ancarat tại thời điểm 10h39 phút sáng nay.

Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng vượt 1,2 triệu đồng/kg - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đứng ở mức 86,9 USD/oz, tạo nền tham chiếu cho đà điều chỉnh trong nước.

Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng vượt 1,2 triệu đồng/kg - Ảnh 6.Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ

GĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.

Tòa soạn Quảng cáo
Top