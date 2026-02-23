Hatchback hạng B giá 175 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất hiện đại 6 túi khí, phanh ABS và EBD, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ như Honda SH chắc chắn gây sốt nếu về Việt Nam

Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai Accent GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.

Hatchback hạng B thiết kế thể thao, nội thất hiện đại, trang bị 6 túi khí, phanh ABS và EBD

Tata Motors vừa giới thiệu bản nâng cấp (facelift) của mẫu hatchback hạng B Altroz với giá quy đổi chỉ từ 175 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Tận dụng xu hướng người dùng ngày càng quan tâm đến thiết kế và an toàn, Tata Motors vừa giới thiệu bản nâng cấp (facelift) của mẫu hatchback hạng B Altroz. Các phiên bản tiêu chuẩn mang tên Smart đã chính thức được phân phối rộng rãi tại hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Động thái làm mới Altroz được xem là cần thiết trong bối cảnh phiên bản Altroz Racer từng thu hút sự chú ý nhưng không đạt kỳ vọng về doanh số. Kể từ khi ra mắt, mẫu xe này gần như không có nhiều thay đổi đáng kể, vì vậy đợt nâng cấp lần này tập trung cải tiến toàn diện cả ngoại thất lẫn nội thất.

Đáng chú ý, ngay cả bản tiêu chuẩn Smart cũng được bổ sung nhiều trang bị có giá trị.

Altroz Smart hiện có hai biến thể với trang bị tương đồng, khác biệt chủ yếu nằm ở loại nhiên liệu. Phiên bản i-CNG sử dụng hệ thống hai bình CNG, khiến giá bán cao hơn khoảng 1 lakh Rs so với bản xăng, đồng thời dung tích khoang hành lý giảm còn 210 lít, so với 345 lít trên bản xăng.

Khoang nội thất hiện đại với tiêu chuẩn an toàn 6 túi khí, phanh ABS, EBD,... vượt phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Dù là phiên bản tiêu chuẩn, Altroz Smart vẫn sở hữu ngoại hình hiện đại với đèn pha projector halogen, cản trước sơn đồng màu thân xe, tay nắm cửa dạng chìm, gương chiếu hậu sơn đen tích hợp xi-nhan LED, cụm đèn hậu LED và cánh gió sau tách đôi. Xe sử dụng mâm thép 16 inch đi kèm lốp bản rộng 185 mm – tương đương các phiên bản cao cấp hơn.

Khoang nội thất được bố trí theo phong cách trẻ trung, thực dụng, phù hợp với một mẫu xe cỡ nhỏ. Trang bị tiêu chuẩn gồm 4 cửa sổ chỉnh điện, vô-lăng hai chấu có logo phát sáng, điều hòa chỉnh tay và khóa trung tâm kèm chìa khóa điều khiển từ xa. Tuy vậy, một số tính năng vẫn chưa xuất hiện trên bản Smart như gương chiếu hậu chống chói tự động, gạt mưa và vòi rửa kính phía sau – những trang bị đã có trên bản tiêu chuẩn của một số đối thủ cùng phân khúc.

Về an toàn, Altroz facelift tiếp tục là điểm sáng với 6 túi khí, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cân bằng điện tử ESC. Đây hiện là mẫu hatchback đầu tiên và duy nhất tại Ấn Độ đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong các bài thử nghiệm va chạm.

Cả hai biến thể xăng và CNG đều sử dụng động cơ 1.2L, 3 xi-lanh hút khí tự nhiên. Phiên bản xăng cho công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 115 Nm, trong khi bản CNG đạt 72 mã lực và 103 Nm. Hộp số tiêu chuẩn là số sàn 5 cấp; ở các phiên bản cao hơn, khách hàng có thể lựa chọn hộp số AMT 5 cấp hoặc ly hợp kép DCT 6 cấp.

Có tới 4 phiên bản cho khách hàng tuỳ chọn. Ảnh: Tổng hợp

Theo các chuyên gia, ngoài xu hướng người dùng chuyển sang xe gầm cao, chính sách định giá chưa thực sự hợp lý cũng là nguyên nhân khiến phân khúc hatchback dần mất lợi thế, khi nhiều mẫu xe có giá cao hơn cả sedan cùng trang bị. Việc thiếu chiến lược định vị và truyền thông hiệu quả càng khiến phân khúc này kém hấp dẫn.

Giá hatchback hạng B Tata Altroz Smart

Tại thị trường Ấn Độ, Tata Altroz Smart có giá khởi điểm từ 6,89 lakh Rs (khoảng 175 triệu đồng) cho bản xăng số sàn và 7,89 lakh Rs (khoảng 209 triệu đồng) cho bản i-CNG.

Tại Ấn Độ, mẫu hatchback cỡ B đến từ thương hiệu Ấn Độ này sẽ cùng "cửa tiền" với Hyundai i10. Ảnh: Tổng hợp

Nếu một mẫu hatchback hiện đại như Tata Altroz được phân phối tại Việt Nam với mức giá cạnh tranh, thiết kế trẻ trung, trang bị tốt và chuẩn an toàn cao, đây có thể trở thành lựa chọn mới đáng chú ý, góp phần làm phân khúc hatchback sôi động trở lại, đặc biệt với nhóm khách hàng đô thị cần một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm và an toàn.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.







