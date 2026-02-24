Giá vàng hôm nay 24/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao trước ngày Thần Tài?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC sáng nay duy trì mức 184,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00 ngày 24/2, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với kết phiên chiều 23/2. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00 ngày 24/2, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Chốt phiên giao dịch ngày 23/2, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 181,6–184,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với mức chốt trước kỳ nghỉ Tết.
Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước kỳ nghỉ Tết, niêm yết ở mức 181,1–184,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI được điều chỉnh tăng 5,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước kỳ nghỉ Tết, giao dịch ở mức 181,5–184,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 5,6 triệu đồng/lượng so với mức chốt trước kỳ nghỉ Tết, niêm yết ở mức 181,6–184,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 22h ngày 23/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.210 USD/ounce (tăng hơn 90 USD so với lúc mở cửa). Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.217 USD/ounce.
Giá vàng tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước những bất ổn mới liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng địa chính trị với Iran.
