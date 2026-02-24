Cập nhật lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồng vào BIDV

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm bật tăng ngay sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên khi nhiều nhà băng đẩy mạnh trả lãi cao





Ngân hàng VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến ở mức 3%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng, 3,4%/năm đối với kỳ hạn 3-5 tháng, 4,5%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng, 5,2%/năm cho lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, 5,3%/năm cho lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13-36 tháng.

Tuy nhiên, ngân hàng này vừa thông báo cộng thêm lãi suất cho khách hàng khi gửi tiết kiệm thông thường, kéo lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng lên 5,5%/năm, thậm chí lên tới 6,8%/năm.

Theo đó, VietinBank cho biết lãi suất sẽ được cộng thêm từ 0,9%-2,65%/năm so với niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng; từ 1%-2,35%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.

Với mức lãi suất tiền gửi được cộng thêm như trên, lãi suất thực nhận sẽ chạm trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

VietinBank còn cộng thêm lãi suất từ 1%-2,3%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết kỳ hạn 6-11 tháng. Hiện ngân hàng niêm yết lãi suất huy động 4,5%/năm cho các kỳ hạn này.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm thực tế kỳ hạn 6-11 tháng tại VietinBank được đẩy lên 5,5%-6,8%/năm sau khi được cộng thêm.

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đang được niêm yết là 5,2%/năm, nhưng có thể tăng lên 6%/năm khi ngân hàng cộng thêm cho kỳ hạn này là 0,8%/năm.

Đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 13-18 tháng, VietinBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất là 5,3%/năm. Tuy nhiên, lãi suất ngân hàng cộng thêm cho người gửi từ 0,1-0,8%/năm. Do đó, lãi suất huy động cao nhất có thể lên đến 6,1%/năm.

Tương tự, ngân hàng công bố lãi suất cộng thêm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 24-36 tháng là 0,8%/năm nên lãi suất tiền gửi cao nhất các kỳ hạn này cũng có thể lên đến 6,1%/năm.

Tại Vietcombank, ngân hàng niêm yết chính thức trên website và ứng dụng VCB Digital là 2,1%/năm với kỳ hạn 1-2 tháng; 2,4%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng; 3,5%/năm với kỳ hạn 6-9 tháng; 5,2%/năm với kỳ hạn 12-18 tháng và lãi suất huy động cao nhất 5,3%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Mức lãi suất này cũng được ngân hàng niêm yết tại quầy giao dịch. Tuy nhiên, kèm theo đó, Vietcombank còn niêm yết một mức lãi suất khác dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 triệu đồng trở lên.

Với khách hàng thông thường, lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 5,4%/năm; kỳ hạn 12-24 tháng là 5,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng dành cho khách hàng thông thường được Vietcombank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 5,6%/năm; kỳ hạn 12-24 tháng là 5,2%/năm.

Với khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ trở lên, lãi suất sẽ là 4,75%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng; 5,8%/năm với kỳ hạn 6-9 tháng và 5,2%/năm với kỳ hạn 12-24 tháng.

Như vậy, mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng dành cho các mức tiền gửi nói trên còn thấp hơn lãi suất niêm yết cùng kỳ hạn trên website và ứng dụng của ngân hàng. Điều này cho thấy Vietcombank đang ưu tiên huy động tiền gửi các kỳ hạn từ 6-9 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm được Vietcombank niêm yết cho khách hàng ưu tiên vượt trội hơn hẳn, với lãi suất trần 4,75%/năm đối với kỳ hạn 1-5 tháng.

Lãi suất dành cho khách hàng hạng Titan (từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng) đã chạm ngưỡng 6%/năm khi khách gửi kỳ hạn 12-24 tháng.

Lãi suất tiền gửi Vietcombank áp dụng cho khách hàng hạng Vàng (từ 5 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng) cao nhất 6,5%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng, và 6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng.

Khách hàng Kim cương (từ 20 tỷ đến dưới 50 tỷ) sẽ được nhận về lãi suất lên tới 6,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng.

Lãi suất huy động cao nhất Vietcombank áp dụng dành cho khách hàng Kim cương Elite (từ 50 tỷ đồng trở lên) là 6,6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-24 tháng, 6,2%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 24/2/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 6,8 6,8 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,55 5,55 5,8 5,8 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,75 4,75 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,5 4,6 5,7 5,7 5,7 5,7 SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,15 4,45 5,65 5,65 5,75 5,75 TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2

Trước đó, một ngân hàng khác trong nhóm Big4 là Agribank cũng công bố tăng lãi suất tiết kiệm với mức tăng từ 0,2-0,7%/năm. Hiện lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của Agribank là 6%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng cũng tăng lên 5,7%/năm.

Còn tại BIDV, mặc dù lãi suất tiền gửi niêm yết 4,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, nhưng lãi suất thực tế cũng đã lên đến 6,6%/năm nếu khách gửi tiết kiệm từ 300 triệu đồng tại quầy. Thậm chí, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 12 tháng lên tới 6,9%/năm dù nhà băng này đang niêm yết mức 5,2%/năm cho kỳ hạn này.

Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất

Theo khảo sát, BIDV đang niêm yết lãi suất tiết kiệm với khách hàng cá nhân kỳ hạn 1, 2 tháng ở mức 3%/năm. Tại các kỳ hạn 3-5 tháng, BIDV niêm yết lãi suất ở mức 3,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV kỳ hạn từ 6-11 tháng ở mức 4,5%/năm. Khách hàng gửi tiền 12 tháng nhận lãi suất ở mức 5,2%/năm; từ 13-36 tháng nhận lãi suất cao nhất ở mức 5,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tăng, hiện dao động trong khoảng 2,6 - 5,3%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Agribank đang được niêm yết như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng hiện ở mức 2,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng đạt mức 2,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 4,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng giữ ở mức 5,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24 - 36 tháng hiện ở mức 5,3%/năm.

Gửi tiết kiệm ở BIDV hưởng tiền lãi như thế nào?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Người dân gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 5,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 5,3%/12 tháng x 36 tháng = 79,5 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.