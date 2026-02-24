Hà Nội: Giá biệt thự tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa biến động như nào đầu xuân Bính Ngọ 2026

Diễn biến giá biệt thự tại 5 phường mới hình thành từ quận Đống Đa cũ đầu xuân Bính Ngọ 2026

Bước sang tháng 2/2026, giá bất động sản tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, dù có lượng thông tin rao bán không nhiều nhưng giá biệt thự tại khu vực 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ phường Đống Đa cũ lại có mức giá bất ngờ.

Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 5 tầng, rộng 75m2 tại đường Nguyên Hồng, phường Láng (tức phường Láng Hạ, quận Đống Đa) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 42,5 tỷ đồng, tương đương 566,67 triệu đồng/m2.

Căn biệt thự lô góc, 3 mặt thoáng, thiết kế 7 tầng, rộng 75m2 tại phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa (tức phường Trung Liệt, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 30,5 tỷ đồng, tương đương 406,67 triệu đồng/m2.

Tại đường Đặng Văn Ngữ, phường Kim Liên (tức phường Phương Liên, quận Đống Đa cũ) căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 106m2 hiện đang được rao bán với giá 33,5 tỷ đồng, tương đương 316,04 triệu đồng/m2.

Hiện nay, theo khảo sát, giá biệt thự trên địa bàn 5 phường mới được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ đang neo ở ngưỡng khá cao từ 200 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.

5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập

1. Phường Đống Đa

Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.

2. Phường Kim Liên

Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.

3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

4. Phường Láng

Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.

5. Phường Ô Chợ Dừa

Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.