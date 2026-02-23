Mới nhất
Ô tô giá 246 triệu đồng thiết kế đẹp lạ, công nghệ hiện đại, pin khỏe, an toàn, đi xa hơn 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Thứ hai, 15:00 23/02/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Ô tô điện gây chú ý nhờ kiểu dáng mini độc đáo, pin LFP an toàn và khả năng di chuyển hơn 300km cho một lần sạc.

SUV cỡ nhỏ giá 387 triệu đồng phong cách thể thao, trang bị đẳng cấp vượt trội Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?SUV cỡ nhỏ giá 387 triệu đồng phong cách thể thao, trang bị đẳng cấp vượt trội Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize 2026 vừa chính thức trình làng với những nâng cấp về trang bị công nghệ, bổ sung phiên bản thể thao và duy trì mức giá cạnh tranh.

Ô tô thiết kế đẹp lạ, công nghệ hiện đại, pin khỏe, an toàn, đi xa hơn 300km/lần sạc

Ô tô giá 246 triệu đồng thiết kế đẹp lạ, công nghệ hiện đại, pin khỏe, an toàn, đi xa hơn 300km/lần sạc rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 2.

Baojun KiWi EV

Trong làn sóng bùng nổ xe điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc, Baojun KiWi EV nổi lên như một lựa chọn mang đậm cá tính riêng. Không đơn thuần là một chiếc xe điện giá rẻ, KiWi EV hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thiết kế khác biệt, công nghệ hiện đại và khả năng di chuyển đủ dài cho sinh hoạt hằng ngày.

Ô tô giá 246 triệu đồng thiết kế đẹp lạ, công nghệ hiện đại, pin khỏe, an toàn, đi xa hơn 300km/lần sạc rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 3.

Baojun KiWi EV sở hữu kích thước tổng thể 2.894 x 1.655 x 1.595 mm,

Baojun KiWi EV sở hữu kích thước tổng thể 2.894 x 1.655 x 1.595 mm, cùng trục cơ sở 2.020 mm. Với thông số này, xe thuộc nhóm ô tô điện mini đô thị – nhỏ hơn nhiều so với sedan hay SUV phổ thông, nhưng vẫn đủ rộng rãi để bố trí 4 chỗ ngồi cho người lớn trong các chuyến đi ngắn.

Lợi thế lớn nhất của kiểu kích thước này nằm ở khả năng xoay trở linh hoạt trong phố đông, dễ tìm chỗ đỗ xe và phù hợp với hạ tầng đô thị chật hẹp là điều mà các thành phố lớn tại châu Á đang đối mặt ngày càng nhiều.

Bán kính quay đầu nhỏ giúp KiWi EV di chuyển nhẹ nhàng trong các con hẻm hẹp, bãi đỗ xe chung cư hay khu trung tâm thương mại đông đúc – nơi xe cỡ lớn thường gặp nhiều bất tiện.

Khác với nhiều mẫu xe điện mini có kiểu dáng bo tròn dễ thương, Baojun KiWi EV chọn phong cách hình học khối hộp cực kỳ cá tính.

Ô tô giá 246 triệu đồng thiết kế đẹp lạ, công nghệ hiện đại, pin khỏe, an toàn, đi xa hơn 300km/lần sạc rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 4.

Baojun KiWi EV tiếp tục theo đuổi triết lý tối giản hiện đại.

Phần thân xe được tạo hình vuông vức, các mảng phẳng rõ nét kết hợp cùng hệ thống đèn LED thiết kế hiện đại tạo cảm giác như một mẫu concept-car bước ra đời thực. Tổng thể xe mang hơi hướng tương lai, trẻ trung và khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe xăng truyền thống.

Các chi tiết ngoại thất được phối màu tương phản khá bắt mắt, tăng tính thời trang và giúp xe nổi bật giữa dòng giao thông đông đúc.

Bên trong cabin, Baojun KiWi EV tiếp tục theo đuổi triết lý tối giản hiện đại. Bảng táp-lô được thiết kế gọn gàng với màn hình trung tâm nổi bật, hạn chế tối đa nút bấm cơ học nhằm tạo cảm giác không gian thoáng và công nghệ hơn.

Nhiều chi tiết nội thất sử dụng vật liệu thân thiện môi trường – xu hướng đang được các hãng xe điện Trung Quốc đẩy mạnh nhằm giảm dấu chân carbon trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Không gian ngồi cho 4 người ở mức vừa đủ cho nhu cầu đô thị, phù hợp với những chuyến đi làm, đi học hay dạo phố cuối tuần. Hàng ghế sau đủ rộng cho người lớn trong quãng đường ngắn, điều mà không phải mẫu xe điện mini nào cũng làm được tốt.

Ô tô giá 246 triệu đồng thiết kế đẹp lạ, công nghệ hiện đại, pin khỏe, an toàn, đi xa hơn 300km/lần sạc rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 5.

Baojun KiWi EV được trang bị mô-tơ điện cho công suất khoảng 54 mã lực

Baojun KiWi EV được trang bị mô-tơ điện cho công suất khoảng 54 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Nhờ mô-men xoắn lớn ngay từ vòng tua thấp – đặc trưng của xe điện – KiWi EV có khả năng tăng tốc nhanh khi khởi hành, vượt xe trong phố hay leo dốc nhẹ một cách dễ dàng.

Tốc độ tối đa đạt khoảng 100 km/h, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trên đường vành đai đô thị hoặc cao tốc ngắn – vượt trội so với nhiều mẫu xe điện mini chỉ giới hạn quanh 70–80 km/h.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Baojun KiWi EV nằm ở hệ thống pin LFP (Lithium sắt phốt phát) – loại pin nổi tiếng về độ an toàn cao, ít nguy cơ cháy nổ và tuổi thọ dài. Bộ pin có dung lượng 31,9 kWh cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 305 km cho mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Với phạm vi hoạt động này, người dùng hoàn toàn có thể đi làm cả tuần mới cần sạc lại, thay vì phải sạc mỗi ngày như nhiều mẫu xe điện nhỏ dung lượng pin thấp.

Đặc biệt, KiWi EV còn hỗ trợ sạc nhanh, giúp rút ngắn thời gian sạc đầy xuống chỉ khoảng 1 giờ – yếu tố cực kỳ tiện lợi cho người dùng bận rộn hoặc khi cần di chuyển gấp.

Dù có kích thước nhỏ, Baojun KiWi EV lại mang đến trải nghiệm vận hành và công nghệ tiệm cận các mẫu xe điện cỡ lớn hơn. Khả năng tăng tốc mượt, phạm vi hoạt động dài và sạc nhanh giúp xe không chỉ phù hợp đi phố mà còn đủ tự tin cho các chuyến đi xa vừa phải quanh đô thị.

So với nhiều mẫu xe điện mini giá rẻ chỉ phục vụ nhu cầu đi chợ, đưa đón ngắn, KiWi EV rõ ràng hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc xe điện thực thụ – linh hoạt, tiết kiệm nhưng không bị giới hạn quá nhiều về quãng đường.

Giá ô tô điện Baojun KiWi EV

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, Baojun KiWi EV được phân phối với hai phiên bản gồm Designer và Artist, có mức giá quy đổi lần lượt khoảng 246 triệu đồng và 277 triệu đồng. Trong tầm tiền này, KiWi EV cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu xe điện mini khác, nhưng nổi bật hơn nhờ phong cách thiết kế hình học độc đáo cùng phạm vi hoạt động vượt trội.

Với mức giá khoảng 246 – 277 triệu đồng, Baojun KiWi EV nằm trong phân khúc xe điện mini tầm trung tại Trung Quốc – cao hơn các mẫu siêu rẻ nhưng đổi lại là thiết kế độc đáo, pin lớn và công nghệ sạc nhanh.

Nếu đặt trong bối cảnh đô thị đông đúc, nơi chi phí sử dụng xe xăng ngày càng cao và việc đỗ xe ngày càng khó khăn, những mẫu xe điện nhỏ gọn như KiWi EV đang trở thành xu hướng rõ rệt. Trong tương lai, nếu những mẫu xe điện mini kiểu này xuất hiện tại Việt Nam, rất có thể chúng sẽ tạo ra làn sóng tiêu dùng mới – tương tự cách xe tay ga nhỏ gọn từng bùng nổ nhiều năm trước.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Xe ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam: Wuling Mini EV dẫn đầu thị trường - Ảnh 5.

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V


Xe ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam: Wuling Mini EV dẫn đầu thị trường - Ảnh 6.

Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Xe ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam: Wuling Mini EV dẫn đầu thị trường - Ảnh 7.

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.

Tags:

