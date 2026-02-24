Xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,85 lít/100 km, rẻ hơn cả Wava Alpha

Xe số 110cc ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,85 lít/100 km

GPX Rock 110

GPX Rock 110, mẫu xe underbone đến từ GPX Thái Lan đang được bán tại thị trường Việt Nam.

Với phong cách thiết kế hiện đại, động cơ 110cc tiết kiệm nhiên liệu và loạt trang bị vừa đủ dùng, GPX Rock 110 hướng tới nhóm khách hàng trẻ, học sinh – sinh viên hoặc người đi làm cần một mẫu xe gọn nhẹ, bền bỉ và có dấu ấn riêng khi di chuyển trong đô thị.

Điểm dễ nhận thấy nhất trên GPX Rock 110 chính là ngoại hình mang phong cách trẻ trung, hiện đại, khác biệt so với nhiều mẫu xe số phổ thông đang bán tại Việt Nam. Ngay từ phần đầu xe, Rock 110 gây ấn tượng với hệ thống đèn FULL LED có thiết kế hai tầng, tạo cảm giác sắc sảo và cá tính. Đèn pha được bố trí gọn gàng, kết hợp cùng dải đèn chạy ban ngày và logo thương hiệu phía trước, giúp xe dễ dàng nhận diện khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Tổng thể thân xe mang dáng underbone gọn gàng, chiều cao yên ở mức 780 mm, phù hợp với thể trạng người Việt. Khoảng sáng gầm 120 mm đủ để xe di chuyển linh hoạt trên các đoạn đường đô thị, kể cả khi gặp gờ giảm tốc hay mặt đường không bằng phẳng.

Phần đuôi xe được thiết kế tối giản nhưng vẫn giữ được sự cân đối với thân xe. Đèn hậu LED cho khả năng chiếu sáng tốt, đồng thời tăng tính an toàn khi di chuyển ban đêm. Bộ mâm hợp kim 17 inch kết hợp lốp có săm mang lại cảm giác chắc chắn, phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam.

Một chi tiết được nhiều người dùng đánh giá cao là ống xả của GPX Rock 110. Pô xe được hoàn thiện với nhiều chi tiết mạ crom sáng bóng vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa mang lại cảm giác cao cấp hơn so với mức giá.

GPX Rock 110 được trang bị đồng hồ tốc độ LED kỹ thuật số hoàn toàn, thiết kế theo phong cách riêng của dòng ROCK. Màn hình hiển thị đầy đủ các thông số cần thiết như tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu giúp người lái dễ dàng theo dõi trong quá trình sử dụng.

Đi kèm với đó là nút Soft Touch cho phép người dùng điều chỉnh giao diện hiển thị chỉ bằng thao tác chạm nhẹ, mang lại trải nghiệm hiện đại và thuận tiện – chi tiết hiếm thấy trên các mẫu xe số phổ thông trong tầm giá dưới 20 triệu đồng.

Xe cũng được nhà sản xuất chuẩn bị sẵn pat treo giỏ phía trước, cho phép người dùng dễ dàng tùy biến theo nhu cầu cá nhân như gắn giỏ đựng đồ, bảng tên hoặc phụ kiện trang trí. Đây là điểm cộng lớn với nhóm khách hàng sử dụng xe cho việc đi học, đi làm hằng ngày, cần mang theo nhiều vật dụng cá nhân.

Hệ thống khóa của GPX Rock 110 tích hợp nhiều chức năng như khởi động, khóa cổ và mở yên. Ổ khóa được bổ sung cửa chặn, giúp tăng tính an toàn và hạn chế rỉ sét khi xe thường xuyên phải tiếp xúc với mưa, nắng là một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng cho điều kiện sử dụng thực tế.

Về khả năng vận hành, GPX Rock 110 sử dụng động cơ 4 kỳ, xi lanh đơn, dung tích 109 cc, làm mát bằng không khí tự nhiên. Khối động cơ này được trang bị hệ thống phun xăng điện tử GPX Fi, sử dụng công nghệ của Delphi (Mỹ), đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Động cơ cho công suất tối đa 8,3 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Đây là thông số vừa đủ cho nhu cầu di chuyển trong đô thị, đảm bảo xe vận hành mượt mà, không quá “hụt hơi” khi chở thêm người hoặc di chuyển trên những đoạn đường dốc nhẹ.

Hộp số 4 cấp kết hợp cùng hệ thống truyền động bằng sên DID kích thước 428D là thương hiệu nổi tiếng trong ngành công nghiệp xe máy giúp xe vận hành ổn định, bền bỉ và ít phát sinh chi phí bảo dưỡng.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của GPX Rock 110 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố, mức tiêu thụ trung bình của xe chỉ khoảng 1,85 lít/100 km, phù hợp với người dùng cần một phương tiện kinh tế, chi phí sử dụng thấp trong bối cảnh giá xăng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Hệ thống phanh trên Rock 110 gồm phanh đĩa thủy lực phía trước đường kính 220 mm và phanh tang trống phía sau, đủ để kiểm soát tốc độ xe trong các tình huống di chuyển thường ngày. Hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo đôi giúp xe vận hành êm ái trên mặt đường đô thị.

Giá xe số 110cc GPX Rock 110

Với mức giá 19,9 triệu đồng, GPX Rock 110 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe số phổ thông nhưng không muốn quá “đại trà”. Thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại vừa đủ, động cơ bền bỉ và chi phí sử dụng thấp là những yếu tố giúp Rock 110 tạo được chỗ đứng riêng trong phân khúc xe máy giá rẻ. Trong bối cảnh người dùng ngày càng chú trọng đến cá tính và trải nghiệm, những mẫu xe như GPX Rock 110 hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng trẻ tại thị trường Việt Nam.

Xe số giá rẻ nhất Việt Nam

Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.

SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng

Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan (Trung Quốc) có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng

Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.

Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng

Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.

Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng

Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.

Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng