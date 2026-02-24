SUV cỡ nhỏ giá 411 triệu đồng sánh ngang KIA Seltos, đầu tư công nghệ, thiết kế thể thao, chị trả ngang Kia Morning về Việt Nam có giá bao nhiêu?

SUV cỡ nhỏ sánh ngang KIA Seltos, đầu tư công nghệ, thiết kế

BYD Atto 3 Evo sở hữu thiết kế nâng cấp hơn so với phiên bản trước. Ảnh: Tổng hợp

Thương hiệu ô tô Trung Quốc BYD vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp Atto 3 Evo cho dòng xe điện chủ lực của hãng. Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng Yuan Plus tại thị trường nội địa Trung Quốc, đồng thời tinh chỉnh để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe ở thị trường quốc tế.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Atto 3 Evo là việc chuyển sang nền tảng điện áp cao 800V – công nghệ vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe điện cao cấp. Hệ thống này giúp cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng và rút ngắn thời gian sạc tại các trạm sạc nhanh DC.

Về vận hành, Atto 3 Evo có hai cấu hình động cơ. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động cầu sau với một mô-tơ điện đặt tại trục sau, cho công suất tối đa 230 kW (khoảng 308 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 380 Nm.

Xe được trang bị tới 7 túi khí, tăng khả năng an toàn. Ảnh: Tổng hợp

Nếu so với thế hệ Atto 3 hiện hành, mức công suất tăng thêm 107 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động tối đa 650km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.

Bên cạnh đó, BYD cung cấp tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian dành cho khách hàng ưu tiên hiệu suất.

Xe được trang bị sạc cầm tay tại nhà. Liệu khi ra mắt giá có "rẻ như cho" không? Ảnh: Tổng hợp

Phiên bản này sở hữu tổng công suất 330 kW (tương đương 443 mã lực) và mô-men xoắn 580 Nm. Nhờ hai mô-tơ điện, xe có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 3,9 giây. Cả hai phiên bản đều sử dụng chung bộ pin dung lượng 74,88 kWh. Tuy nhiên, do tiêu hao năng lượng lớn hơn, bản 4WD có tầm hoạt động giảm xuống còn 510 km theo chu kỳ CLTC.

Khả năng sạc cũng là điểm nhấn của Atto 3 Evo. Với hệ thống sạc nhanh mới, xe có thể nạp từ 10% lên 80% pin trong khoảng 25 phút tại trạm sạc DC phù hợp.

Ở khía cạnh kỹ thuật, BYD đã di chuyển cổng sạc từ phía trước sang khu vực chắn bùn phía sau. Hệ thống khung gầm được nâng cấp với treo sau độc lập năm liên kết nhằm cải thiện độ ổn định và tăng độ êm ái khi vận hành. Xe được trang bị 7 túi khí, tăng cường yếu tố an toàn.

Thiết kế ngoại thất không thay đổi nhiều so với phiên bản trước. Xe có kích thước dài 4.455 mm, rộng 1.875 mm, cao 1.615 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Dù thông số tổng thể giữ nguyên, không gian chứa đồ được cải thiện với cốp trước dung tích 101 lít và khoang hành lý phía sau mở rộng lên 490 lít.

Khoang nội thất được bổ sung một số nâng cấp về công nghệ và tiện nghi. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 15,6 inch có thể xoay – đặc trưng của BYD. Phía sau vô-lăng là màn hình LCD 8,8 inch hiển thị thông số vận hành. Cần số truyền thống được thay bằng cần gạt đặt sau vô-lăng nhằm tối ưu không gian.

Tại Việt Nam, BYD đang bán Atto 3 với giá với 2 phiên bản Dynamic giá 766.000.000 VNĐ và Premium giá 886.000.000 VNĐ. Các phiên bản này sử dụng pin Blade, thuộc phân khúc crossover cỡ B+ với thiết kế hiện đại và nhiều trang bị an toàn. Ảnh: Tổng hợp

Ngoài ra, xe còn có đế sạc không dây cho điện thoại và sử dụng các vật liệu nội thất mới nhằm tăng độ bền trong quá trình sử dụng.

Giá SUV cỡ nhỏ Atto 3 Evo

Tại Trung Quốc (nơi gọi là BYD Yuan Plus), BYD Atto 3 có giá dao động khoảng 116.800 – 144.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 411 - 509 triệu VNĐ). Mẫu SUV điện này nổi tiếng với pin Blade, cung cấp hai tùy chọn pin với phạm vi hoạt động 430 km và 510 km. Tại Việt Nam, BYD đang bán Atto 3 với giá với 2 phiên bản Dynamic giá 766.000.000 VNĐ và Premium giá 886.000.000 VNĐ.

Nếu phiên bản này được bán tại Việt Nam với giá bán "rẻ như cho" so với các mẫu chung phân khúc như Seltos, Mitsubishi Xforce,... hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



