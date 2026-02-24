SUV cỡ nhỏ giá 411 triệu đồng sánh ngang KIA Seltos, đầu tư công nghệ, thiết kế thể thao, chị trả ngang Kia Morning về Việt Nam có giá bao nhiêu?
GĐXH - SUV cỡ nhỏ cùng phân khúc Kia Seltos đã bổ sung công nghệ, tinh chỉnh thiết kế, tăng tốc 0–100 km/h trong 3,9 giây, tầm hoạt động hơn 500 km mỗi lần sạc – giá bán liệu có dễ tiếp cận?
SUV cỡ nhỏ sánh ngang KIA Seltos, đầu tư công nghệ, thiết kế
Thương hiệu ô tô Trung Quốc BYD vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp Atto 3 Evo cho dòng xe điện chủ lực của hãng. Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng Yuan Plus tại thị trường nội địa Trung Quốc, đồng thời tinh chỉnh để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe ở thị trường quốc tế.
Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Atto 3 Evo là việc chuyển sang nền tảng điện áp cao 800V – công nghệ vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe điện cao cấp. Hệ thống này giúp cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng và rút ngắn thời gian sạc tại các trạm sạc nhanh DC.
Về vận hành, Atto 3 Evo có hai cấu hình động cơ. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động cầu sau với một mô-tơ điện đặt tại trục sau, cho công suất tối đa 230 kW (khoảng 308 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 380 Nm.
Nếu so với thế hệ Atto 3 hiện hành, mức công suất tăng thêm 107 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động tối đa 650km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.
Bên cạnh đó, BYD cung cấp tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian dành cho khách hàng ưu tiên hiệu suất.
Phiên bản này sở hữu tổng công suất 330 kW (tương đương 443 mã lực) và mô-men xoắn 580 Nm. Nhờ hai mô-tơ điện, xe có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 3,9 giây. Cả hai phiên bản đều sử dụng chung bộ pin dung lượng 74,88 kWh. Tuy nhiên, do tiêu hao năng lượng lớn hơn, bản 4WD có tầm hoạt động giảm xuống còn 510 km theo chu kỳ CLTC.
Khả năng sạc cũng là điểm nhấn của Atto 3 Evo. Với hệ thống sạc nhanh mới, xe có thể nạp từ 10% lên 80% pin trong khoảng 25 phút tại trạm sạc DC phù hợp.
Ở khía cạnh kỹ thuật, BYD đã di chuyển cổng sạc từ phía trước sang khu vực chắn bùn phía sau. Hệ thống khung gầm được nâng cấp với treo sau độc lập năm liên kết nhằm cải thiện độ ổn định và tăng độ êm ái khi vận hành. Xe được trang bị 7 túi khí, tăng cường yếu tố an toàn.
Thiết kế ngoại thất không thay đổi nhiều so với phiên bản trước. Xe có kích thước dài 4.455 mm, rộng 1.875 mm, cao 1.615 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Dù thông số tổng thể giữ nguyên, không gian chứa đồ được cải thiện với cốp trước dung tích 101 lít và khoang hành lý phía sau mở rộng lên 490 lít.
Khoang nội thất được bổ sung một số nâng cấp về công nghệ và tiện nghi. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 15,6 inch có thể xoay – đặc trưng của BYD. Phía sau vô-lăng là màn hình LCD 8,8 inch hiển thị thông số vận hành. Cần số truyền thống được thay bằng cần gạt đặt sau vô-lăng nhằm tối ưu không gian.
Ngoài ra, xe còn có đế sạc không dây cho điện thoại và sử dụng các vật liệu nội thất mới nhằm tăng độ bền trong quá trình sử dụng.
Giá SUV cỡ nhỏ Atto 3 Evo
Tại Trung Quốc (nơi gọi là BYD Yuan Plus), BYD Atto 3 có giá dao động khoảng 116.800 – 144.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 411 - 509 triệu VNĐ). Mẫu SUV điện này nổi tiếng với pin Blade, cung cấp hai tùy chọn pin với phạm vi hoạt động 430 km và 510 km. Tại Việt Nam, BYD đang bán Atto 3 với giá với 2 phiên bản Dynamic giá 766.000.000 VNĐ và Premium giá 886.000.000 VNĐ.
Nếu phiên bản này được bán tại Việt Nam với giá bán "rẻ như cho" so với các mẫu chung phân khúc như Seltos, Mitsubishi Xforce,... hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt.
