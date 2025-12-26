Giá vàng hôm nay 26/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao so với thế giới?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại trong đó vàng miếng SJC bán ra tại một số doanh nghiệp tăng tới 800 nghìn đồng/lượng, áp sát mốc 160 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Đầu phiên giao dịch 26/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 157,2-159,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 158,6-159,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh đi lên.
Sáng 26/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 153,1-156,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay tăng lên mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Phiên giao dịch ngày 25/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên 25/12 ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đi ngang, giao dịch ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, chốt phiên ở mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay đi lên. Lúc 8h38' ngày 26/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.513,4 USD/ounce, tăng 33,4 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 26/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 144,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 21h ngày 25/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.480 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2 gần nhất giảm 12,3 USD xuống còn 4.494 USD. Giá bạc giao tháng 3 tăng 0,038 USD, lên mức 71,175 USD.
