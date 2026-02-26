Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,5-184,5 triệu đồng/lượng

Tính đến 6h00 ngày 26/2, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 6h00 ngày 26/2, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 25/2, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng giá, trong khi đó vàng nhẫn một số thương hiệu lớn quay đầu giảm vào buổi chiều.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 25/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 25/2, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 0h00 ngày 26/2, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 5.211,2 USD/ounce, tăng 62,4 USD. 20h30 ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.190 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.204 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/2 cao hơn khoảng 19,7% (tương đương tăng 855 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 164,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/2.