Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 6h00 ngày 26/2, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 6h00 ngày 26/2, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 25/2, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng giá, trong khi đó vàng nhẫn một số thương hiệu lớn quay đầu giảm vào buổi chiều.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 25/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 25/2, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 0h00 ngày 26/2, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 5.211,2 USD/ounce, tăng 62,4 USD. 20h30 ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.190 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.204 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 25/2 cao hơn khoảng 19,7% (tương đương tăng 855 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 164,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/2.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ nhỏ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 18 phút trước
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.
Chi tiết SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 giá 350 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ có giá ra sao khi về Việt Nam?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 có thêm lựa chọn hộp số sàn dành cho người thích trải nghiệm lái thuần chất, nhưng đồng thời lại bị cắt bỏ một tính năng quan trọng.
Giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tăng nhiệt đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt NamGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hatchback điện được định vị hướng đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị – những người đề cao tính cá tính, linh hoạt nhưng vẫn yêu cầu cao về công nghệ và an toàn.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm cuối tháng 2/2026, thị trường bất động sản quận Đống Đa cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà phố thương mại, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.
Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng SJC lên trên 185 triệu đồng/lượng.
Xe ga 125cc giá 60 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, siêu tiết kiệm xăngGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế ấn tượng hơn Honda SH Mode vừa ra mắt đang khiến Vision và LEAD phải lép vế, xe có mức giá chỉ 60 triệu đồng.
Xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,85 lít/100 km, rẻ hơn cả Wava AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe số gây chú ý với thiết kế trẻ trung, đèn LED hiện đại, động cơ 110cc tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp đi lại hằng ngày.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026 cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hà Nội: Giá biệt thự tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa biến động như nào đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá biệt thự tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng 1,2 triệu đồng/kgGiá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc hôm nay (24/2) ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh, với mức tăng phổ biến hơn 1,2 triệu đồng/kg chỉ trong vài giờ giao dịch. Giá bán ra nhanh chóng bứt khỏi vùng 88 triệu đồng/kg để vượt mốc 90 triệu đồng/kg.