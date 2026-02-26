MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Trải nghiệm MPV 7 chỗ Suzuki XL7 hybrid giá 599 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế khỏe khoắn, trang bị đẳng cấp, tiết kiệm xăng hơn Toyota Yaris Cross hybrid, Honda HR-V hybrid GĐXH - Suzuki XL7 Hybrid lại đi theo hướng khác khi định vị là MPV 7 chỗ hiếm hoi trên thị trường, trong khi Toyota Yaris Cross Hybrid và Honda HR-V Hybrid tạo sức hút ở nhóm xe lai điện cỡ nhỏ cấu hình 5 chỗ.

MPV 7 chỗ của Nissan thiết kế tinh chỉnh, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng

Nissan Gravite với giá bán quy đổi chỉ từ 160 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Nissan Gravite được phát triển trên nền tảng CMF-A+, dùng chung cấu trúc với Renault Triber, song hãng xe Nhật Bản đã tinh chỉnh đáng kể về thiết kế nhằm tạo dấu ấn riêng. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước tạo hình sắc nét cùng dải đèn LED ban ngày có đồ họa đặc trưng. Mẫu MPV này được giới thiệu với 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất.

Về kích thước, xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt 3.987 x 1.734 x 1.644 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.636 mm. Tổng chiều dài dưới 4 mét khiến Gravite có kích thước tương đương các mẫu SUV/crossover hạng A như Kia Sonet (4.120 mm) hay Toyota Raize (4.030 mm). Tuy nhiên, trục cơ sở của xe lại tiệm cận nhóm B-SUV như Hyundai Creta (2.610 mm) và Mitsubishi Xforce (2.650 mm), hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi hơn so với vẻ ngoài gọn gàng.

Nissan Gravite sử dụng động cơ xăng 1.0L, 3 xi-lanh hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 71 mã lực và mô-men xoắn 96 Nm. Xe cung cấp hai tùy chọn hộp số gồm số sàn 5 cấp hoặc số bán tự động (AMT) 5 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,1 lít/100km (tức khoảng trên dưới 100.000 đồng cho 100km di chuyển), tùy phiên bản.

Bên trong, Nissan Gravite bố trí cấu hình 7 chỗ ngồi với ba hàng ghế. Hàng ghế thứ ba có thể tháo rời để tăng tính linh hoạt khi chở hành lý, trong khi hàng ghế thứ hai có khả năng trượt và ngả lưng nhằm tối ưu không gian cho hành khách. Cửa gió điều hòa được trang bị cho cả ba hàng ghế.

Khoang nội thất được tinh chỉnh, giúp tối ưu công năng sử dụng cho cả 3 hàng ghế. Ảnh: Tổng hợp

Danh mục tiện nghi đáng chú ý gồm màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, hệ thống âm thanh JBL (trên một số phiên bản), camera hành trình kép, đèn viền nội thất, bộ lọc không khí, sạc không dây, gạt mưa tự động, cảm biến đỗ xe trước/sau, ga tự động, tính năng tự khóa khi người dùng rời xe và mở khóa khi lại gần, đèn pha LED tự động tích hợp đèn định vị ban ngày cùng 6 túi khí tiêu chuẩn.

Với giá bán hấp dẫn cùng khả năng vận hành tiết kiệm, mẫu MPV này phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng. Ảnh: Tổng hợp

Riêng bản Limited Launch Edition được bổ sung các tiện nghi thiên về sự thoải mái như tựa cổ và đỡ lưng, nhằm tăng sức hấp dẫn trong giai đoạn mở bán đầu tiên.

Giá MPV 7 chỗ Nissan Gravite

Tại thị trường Ấn Độ, Nissan vừa chính thức trình làng mẫu MPV cỡ nhỏ Nissan Gravite với giá bán dao động từ 565.000 – 893.000 rupee (tương đương khoảng 160 – 256 triệu đồng). Mẫu xe 7 chỗ này thuộc phân khúc MPV dưới 4 mét, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chi phí sở hữu hợp lý.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.