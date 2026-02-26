Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ nhỏ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 5 phường mới thuộc quận Đống Đa cũ vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Bước sang năm 2026, giá nhà riêng trên địa bàn 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí nhiều căn nhà nằm sâu trong ngõ cũng có giá bán chạm ngưỡng gần chục tỷ đồng/căn.

Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 2/2026, giá nhà riêng trong ngõ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 31,5m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại ngõ 97/167, phố Thái Thịnh, phường Đống Đa (tức phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,5 tỷ đồng, tương đương 301,59 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m, căn nhà có diện tích 34m2, thiết kế 4 tầng tại phố Trường Chinh, phường Kim Liên hiện đang được rao bán với giá 9,6 tỷ đồng, tương đương 282,35 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 60m2 tại ngõ 115 tại đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện đang được rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 116,67 triệu đồng/m2.

Chính chủ hiện đang rao bán một căn nhà 4 tầng, rộng 45m2 nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Nguyên Hồng, phường Láng (tức phường Láng Hạ, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 9,6 tỷ đồng, tương đương 213,33 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 42,5m2 hiện đang được rao bán với giá 8,15 tỷ đồng, tương đương 191,76 triệu đồng/m2.

Từ sau thời điểm sáp nhập đến nay, giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao, nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.

5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập

1. Phường Đống Đa

Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.

2. Phường Kim Liên

Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.

3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

4. Phường Láng

Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.

5. Phường Ô Chợ Dừa

Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.