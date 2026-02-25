Giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tăng nhiệt đầu xuân Bính Ngọ 2026
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá chung cư cho thuê tại 5 phường mới thuộc quận Đống Đa cũ duy trì ở ngưỡng cao
Tại thời điểm tháng 2/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 5 phường mới tại quận Đống Đa cũ được đăng khá rầm rộ, giá cho thuê tăng cao dao động từ 9 đến 30 triệu đồng/căn/tháng.
Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 100m2 tại dự án MIPEC Towers, đường Tây Sơn, phường Đống Đa (tức phường Trung Liệt, quận Đống Đa) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 18 triệu đồng/tháng.
Tại dự án chung cư B7 - B10 Kim Liên, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 50m2 hiện đang được cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng.
Căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 107m2 tại dự án Hong Kong Tower, đường Đê La Thành, phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa) hiện đang được cho thuê với giá 26 triệu đồng/tháng.
Tại dự án D'. Le Pont D'or - Hoàng Cầu, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ rộng 100m2 hiện đang được cho thuê với giá 23 triệu đồng/tháng.
Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản năm 2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m². Riêng tại Hà Nội giá chung cư mới chào bán có giá 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với 2024.
5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập
1. Phường Đống Đa
Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.
2. Phường Kim Liên
Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.
3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
4. Phường Láng
Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.
5. Phường Ô Chợ Dừa
Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.
