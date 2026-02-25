Chi tiết SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 giá 350 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị hiện đại, chị phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ có giá ra sao khi về Việt Nam?

SUV hạng B Toyota Yaris 2026 thiết kế sang trọng, trang bị hiện đại sánh ngang xe cao cấp

Toyota Yaris Cross

Bản cập nhật lần này của Toyota Yaris Cross tập trung vào việc bổ sung các trang bị thực tế mà người dùng thường xuyên sử dụng, nổi bật là màn hình giải trí 10,5 inch tiêu chuẩn trên các phiên bản chủ lực, bổ sung màu sơn mới Urban Rock cùng một số tinh chỉnh ngoại thất theo hướng mạnh mẽ và cao cấp hơn. Đây được xem là bước hoàn thiện sản phẩm giúp mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc SUV hạng B tại thị trường Nhật Bản.

Điểm đáng chú ý nhất trên Toyota Yaris Cross 2026 là màn hình Display Audio (Connected Navi) Plus 10,5 inch được trang bị tiêu chuẩn cho các phiên bản Z, Z Adventure và G, thay thế màn hình nhỏ hơn trước đây, qua đó nâng cao đáng kể trải nghiệm giải trí và khả năng kết nối T-Connect.

Với thay đổi này, khoang lái trở nên hiện đại và trực quan hơn, tiệm cận các mẫu SUV cao cấp. Bên cạnh đó, Toyota cũng trang bị tiêu chuẩn gói Cold Area Specification cho toàn bộ phiên bản dẫn động 4WD nhằm tối ưu khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết lạnh, trong khi bản 2WD vẫn có thể lựa chọn gói này dưới dạng tùy chọn từ nhà máy.

Về ngoại thất, Toyota Yaris Cross 2026 được bổ sung màu sơn Urban Rock hoàn toàn mới, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Đồng thời, các chi tiết như gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá mập được sơn đen đồng bộ trên toàn dải sản phẩm, mang lại diện mạo thể thao và cao cấp hơn. Riêng phiên bản đặc biệt Z Urbano được bổ sung phối màu hai tông mới đen và Urban Rock với mui sơn đen tương phản, tạo điểm nhấn khác biệt.

Thiết kế tổng thể vẫn theo phong cách SUV đô thị nhỏ gọn và mạnh mẽ với lưới tản nhiệt hình thang lớn, cản trước nhiều lớp tạo chiều sâu, đường gân vai sắc nét chạy dọc thân xe, vòm bánh xe lớn có thể chứa mâm 18 inch và khoảng sáng gầm 170 mm, giúp xe giữ được dáng dấp SUV thực thụ dù kích thước gọn gàng. Hệ thống đèn LED toàn phần trước sau, dải Light Signature nối liền trái - phải cùng cản sau dày dặn càng nhấn mạnh chất SUV chắc chắn.

Toyota Yaris Cross tại Nhật Bản có kích thước dài 4.180 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.560 mm. Xe được phát triển trên nền tảng TNGA-B, chú trọng trọng tâm thấp và độ cứng thân xe cao nhằm cân bằng giữa sự êm ái và ổn định ở tốc độ cao.

Yaris Cross 2026 phiên bản xăng sử dụng động cơ 3 xi lanh dung tích 1,5 lít cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT và tùy chọn dẫn động 2WD hoặc 4WD cơ khí. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn WLTC khoảng 18,8-18,9 km/lít đối với bản 2WD và khoảng 17,6 km/lít với bản 4WD.

Bên cạnh đó, phiên bản hybrid gồm động cơ xăng 1,5 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống 116 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT và tùy chọn dẫn động 2WD hoặc E-Four (dẫn động bốn bánh điện). Phiên bản hybrid 2WD có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp lên tới 30,8 km/lít ở một số cấu hình, trong khi bản E-Four đạt khoảng 28,1-28,6 km/lít. Hệ thống pin lithium-ion dung lượng 4,3 Ah đảm nhiệm vai trò cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện, tối ưu hiệu quả vận hành trong môi trường đô thị.

Không gian nội thất của Toyota Yaris Cross 2026 hướng đến người lái với bảng táp-lô bố trí ngang tạo cảm giác rộng rãi, cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn hình TFT, vô-lăng 3 chấu đa chức năng, một số phiên bản có sưởi vô-lăng và màn hình HUD. Khu vực điều khiển trung tâm thiết kế đơn giản nhưng thực dụng, tích hợp phanh tay điện tử và Auto Hold trên một số phiên bản, cùng sạc không dây, cổng USB Type-C và HDMI. Chất liệu nội thất đa dạng từ vải cao cấp đến da tổng hợp, riêng bản Z "Adventure" sử dụng tông Saddle Tan tạo cảm giác ấm áp và cá tính hơn bản tiêu chuẩn.

Giá SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026

Toyota Yaris Cross 2026 sẽ lên kệ tại Nhật Bản vào ngày 3/3 với mức giá dao động từ 2.046.000-3.031.600 Yen (tương đương 344,92-511,08 triệu đồng).

Toyota Yaris Cross 2026 tại Việt Nam có giá niêm yết từ 650 triệu đến 765 triệu đồng cho hai phiên bản xăng và hybrid.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.