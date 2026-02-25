Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hatchback cỡ nhỏ thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao

Baojun KiWi EV sở hữu thiết kế nhỏ gọn. Khách Việt trẻ nhìn sẽ thấy thích cùng với giá bán quy đổi rất rẻ chỉ 246 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Trong làn sóng bùng nổ xe điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc, Baojun KiWi EV đang thu hút sự chú ý nhờ thiết kế khác biệt, công nghệ hiện đại cùng tầm hoạt động vượt mốc 300 km mỗi lần sạc.

Baojun KiWi EV sở hữu kích thước tổng thể 2.894 x 1.655 x 1.595 mm, trục cơ sở 2.020 mm – thuộc nhóm ô tô điện mini đô thị. Dù nhỏ gọn hơn nhiều so với sedan hay SUV phổ thông, xe vẫn bố trí đủ 4 chỗ ngồi phục vụ các nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Lợi thế lớn nhất của kích thước này là khả năng xoay trở linh hoạt trong phố đông, dễ tìm chỗ đỗ và phù hợp với hạ tầng đô thị chật hẹp – bài toán ngày càng rõ nét tại các thành phố lớn châu Á. Bán kính quay đầu nhỏ giúp xe vận hành thuận tiện trong hẻm nhỏ, bãi đỗ xe chung cư hoặc khu trung tâm thương mại đông đúc.

Khác với nhiều mẫu xe điện mini mang phong cách bo tròn “dễ thương”, KiWi EV theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hình học khối hộp vuông vức. Các mảng thân xe phẳng, dứt khoát kết hợp hệ thống đèn LED hiện đại tạo cảm giác như một mẫu concept-car bước ra đời thực. Cách phối màu tương phản cũng góp phần tăng tính thời trang và nhận diện trên đường phố.

Khoang cabin được thiết kế theo triết lý tối giản hiện đại. Bảng táp-lô gọn gàng với màn hình trung tâm nổi bật, hạn chế nút bấm cơ học nhằm tạo cảm giác công nghệ và thoáng đãng hơn.

Khoang nội thất hướng tới sự tối giản, song vẫn có dấu ấn công nghệ. Ảnh: Tổng hợp

Nhiều chi tiết nội thất sử dụng vật liệu thân thiện môi trường – xu hướng được các hãng xe điện Trung Quốc đẩy mạnh nhằm giảm phát thải trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Không gian cho 4 người ở mức đủ dùng cho nhu cầu đi làm, đi học hoặc dạo phố cuối tuần. Hàng ghế sau có thể đáp ứng người lớn trong những quãng đường ngắn – điểm cộng đáng kể trong phân khúc xe điện mini.

KiWi EV trang bị mô-tơ điện công suất khoảng 54 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm. Đặc tính mô-men xoắn tức thì của xe điện giúp xe tăng tốc linh hoạt khi khởi hành, vượt xe trong phố hoặc leo dốc nhẹ.

Tốc độ tối đa khoảng 100 km/h – cao hơn mức 70–80 km/h thường thấy trên nhiều mẫu xe điện mini giá rẻ, cho phép xe tự tin di chuyển trên các tuyến vành đai đô thị hoặc cao tốc ngắn.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ pin LFP (Lithium sắt phốt phát) dung lượng 31,9 kWh. Loại pin này nổi tiếng về độ an toàn cao, ít nguy cơ cháy nổ và tuổi thọ bền bỉ. Theo công bố, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 305 km sau mỗi lần sạc đầy (theo điều kiện tiêu chuẩn).

Với phạm vi hoạt động này, người dùng có thể sử dụng xe nhiều ngày trong tuần mới cần sạc lại. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh, rút ngắn thời gian nạp năng lượng xuống khoảng 1 giờ trong điều kiện phù hợp.

Giá hatchback cỡ nhỏ Baojun KiWi EV

Tại Trung Quốc, Baojun KiWi EV được phân phối với hai phiên bản Designer và Artist, giá quy đổi lần lượt khoảng 246 triệu và 277 triệu đồng. Trong tầm tiền này, xe cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu mini EV khác nhưng nổi bật nhờ thiết kế độc đáo, pin dung lượng lớn và khả năng sạc nhanh.

Xe có khả năng chạy xa tới 305km/1 lần sạc. Ảnh: Tổng hợp

Trong bối cảnh chi phí sử dụng xe xăng ngày càng tăng và hạ tầng đô thị hạn chế chỗ đỗ, những mẫu xe điện mini như KiWi EV được xem là giải pháp di chuyển hợp lý. Nếu các dòng xe tương tự được phân phối chính thức tại Việt Nam trong tương lai, phân khúc xe điện cỡ nhỏ có thể sẽ sôi động hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn.

