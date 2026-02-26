Bất ngờ số lãi về tay khi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Sau VietinBank, một ngân hàng thuộc nhóm Big4 là Vietcombank cũng vừa thông báo cộng thêm lãi suất huy động cho người gửi tiền.
Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietcombank từ ngày 23/2 đến 18/3/2025 sẽ được ngân hàng "lì xì" lãi suất thêm 0,2%/năm.
Mức lãi suất cộng thêm được Vietcombank áp dụng với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng.
Sau khi tăng lãi suất huy động trước Tết Nguyên đán, hiện lãi suất huy động theo niêm yết của Vietcombank là 5,5%/năm, áp dụng với các kỳ hạn từ 6 – 24 tháng.
Như vậy, lãi suất tiết kiệm thực nhận khi gửi kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 24 tháng sau khi cộng thêm sẽ lên đến 6,5%/năm.
Tuy nhiên, Vietcombank cho biết lãi suất sau khi cộng thêm có thể lên đến 6,8%/năm. Đây không chỉ là mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn nhất trong nhóm ngân hàng Big4 mà còn là mức lãi suất hấp dẫn trên thị trường nói chung.
Trước đó, một ngân hàng trong nhóm Big4 là VietinBank thông báo cộng thêm lãi suất cho khách hàng khi gửi tiết kiệm thông thường, kéo lãi suất huy động kỳ hạn 6 - 11 tháng lên 5,5%/năm, thậm chí lên tới 6,8%/năm.
Theo đó, VietinBank cho biết lãi suất sẽ được cộng thêm từ 0,9%-2,65%/năm so với niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng; từ 1%-2,35%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.
Với mức lãi suất tiền gửi được cộng thêm như trên, lãi suất thực nhận sẽ chạm trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.
VietinBank còn cộng thêm lãi suất từ 1% - 2,3%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết kỳ hạn 6 - 11 tháng. Hiện ngân hàng niêm yết lãi suất huy động 4,5%/năm cho các kỳ hạn này.
Như vậy, lãi suất tiết kiệm thực tế kỳ hạn 6 - 11 tháng tại VietinBank được đẩy lên 5,5% - 6,8%/năm sau khi được cộng thêm.
Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đang được niêm yết là 5,2%/năm, nhưng có thể tăng lên 6%/năm khi ngân hàng cộng thêm cho kỳ hạn này là 0,8%/năm.
Đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 13-18 tháng, VietinBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất là 5,3%/năm. Tuy nhiên, lãi suất ngân hàng cộng thêm cho người gửi từ 0,1 - 0,8%/năm. Do đó, lãi suất huy động cao nhất có thể lên đến 6,1%/năm.
Tương tự, ngân hàng công bố lãi suất cộng thêm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 24 - 36 tháng là 0,8%/năm nên lãi suất tiền gửi cao nhất các kỳ hạn này cũng có thể lên đến 6,1%/năm.
Trong khi khối ngân hàng thương mại nhà nước chạy đua huy động tiền gửi, ngay cả "ông lớn" thuộc khối ngân hàng tư nhân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau khi giảm lãi suất 0,2%/năm tại tất cả các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến vào trước Tết Nguyên đán, Techcombank vừa tăng lãi suất trở lại với mức tăng bằng đúng với mức lãi suất đã giảm trước đó.
Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 1 – 36 tháng sau khi vừa được Techcombank tăng thêm 0,2%/năm như sau: Kỳ hạn 1 – 2 tháng 4,35%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,65%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,85%/năm, kỳ hạn 12 – 36 tháng 5,95%/năm.
Tuy nhiên, Techcombank tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn. Theo đó, ngân hàng cộng thêm lãi suất 1%/năm khi gửi tăng thêm từ 20 triệu đồng trở lên với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN THEO NIÊM YẾT CỦA CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 26/2/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3,2
|3,7
|5,7
|5,7
|6
|6
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETCOMBANK
|4
|4,5
|5,5
|5,5
|5,5
|5,5
|ABBANK
|3,8
|4
|6,3
|6,3
|6,3
|6,3
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,3
|5,3
|5,8
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|4,4
|4,4
|5,7
|5,4
|6
|5,35
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,8
|6,8
|7
|7,1
|MB
|4,5
|4,7
|5,55
|5,55
|5,8
|5,8
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,5
|4,6
|5,7
|5,7
|5,7
|5,7
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6,3
|6,5
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|SHB
|4,2
|4,65
|5,6
|5,6
|5,8
|6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|6,85
|5,85
|6,95
|5,95
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,4
|5,5
|5,7
|5,9
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,4
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|6,5
|5,9
|VIET A BANK
|4,3
|4,5
|5,4
|5,4
|5,7
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2
Như vậy, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 6 và 12 tháng sau khi cộng thêm lần lượt là 6,85%/năm và 6,95%/năm.
Tuy nhiên, lãi suất huy động cao nhất khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại Techcombank lên đến 7,1%/năm nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện hưởng ưu đãi lãi suất và đặc quyền hội viên cao nhất hiện hành.
Riêng lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng sẽ là 4,75%/năm theo quy định về trần lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng do NHNN ban hành.
Lãi suất tiết kiệm 12 tháng ra sao?
Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 6,1% khi khách hàng gửi tiền online và 5,8% khi gửi tiền tại quầy.
Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,8% khi khách hàng gửi tiền online và 5,7% khi gửi tiền tại quầy.
Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...
PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 6%; 6,27%; 6,31%. Hiện Cake by VPBank niêm yết lãi suất cao nhất là 7,3% ở kỳ hạn 6 tháng.
BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,85% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,9%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,6% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,7%/năm ở kỳ hạn 13 tháng.
Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?
Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, người dân gửi 300 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
300 triệu đồng x 7,3%/12 x 12 = 21,9 triệu đồng.
Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
400 triệu đồng x 7,3%/12 x 12 = 29,2 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
