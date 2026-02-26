Mới nhất
Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lít

Thứ năm, 15:35 26/02/2026 | Giá cả thị trường
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Chiều 26/2, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu điều chỉnh mạnh.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026

GĐXH - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.

Bộ Công thương cho biết, từ 15h chiều nay, giá bán các mặt hàng  xăng dầu áp dụng theo giá bán mới như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 19.523 đồng/lít (tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.151 đồng/lít (tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.279 đồng/lít (tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 19.469 đồng/lít (tăng 854 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.689 đồng/kg (giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lít - Ảnh 1.

Chiều 26/2, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu điều chỉnh mạnh.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 20/02/2026 đến 25/02/2026 tiếp tục biến động dưới tác động đan xen của nhiều yếu tố địa chính trị và kinh tế.

Trong đó, chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ, lượng tồn kho dầu thô của nước này gia tăng, căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng với việc xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn chưa hạ nhiệt đã tạo ra những tác động trái chiều lên giá nhiên liệu toàn cầu.

Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước các biến số khó lường về nguồn cung và triển vọng kinh tế.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên  Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; 

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

