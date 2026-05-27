Loại cá nước ngọt ‘đắt xắt ra miếng’ được nhiều người săn tìm
GĐXH - Dù có giá đắt hơn nhiều loại cá nước ngọt khác, cá trắm đen vẫn luôn được giới sành ăn săn tìm nhờ phần thịt săn chắc, vị ngọt đặc trưng và giá trị dinh dưỡng được ví như “vua cá nước ngọt”.
Giá cá trắm đen trên thị trường hiện nay
Hiện nay, trên thị trường, tùy thuộc vào trọng lượng, nguồn gốc và địa chỉ cung ứng mà giá thành cá trắm đen có thể thay đổi, giá bán thường dao động từ 110.000 – 400.000 VNĐ/kg. Cụ thể, đối với loại size nhỏ dưới 4kg thường có giá khoảng từ 110.000 - 180.000 đồng/kg. Loại size trung bình từ 5kg – 7kg có giá khoảng 200.000 - 220.000 đồng/kg. Với cá trắm đen size lớn từ 7kg – 12kg thường có giá khoảng từ 250.000 - 410.000 đồng/kg. Đắt đỏ nhất phải kể đến cá trắm đen sông Đà với loại trên 12kg có thể có giá lên tới 400.000 - 460.000 đồng/kg hoặc cao hơn.
Vì sao dù đắt, cá trắm đen vẫn được săn lùng?
Được mệnh danh là "vua của các loại cá nước ngọt", cá trắm đen từ lâu luôn nằm trong nhóm thực phẩm cao cấp nhờ chất lượng thịt thơm ngon và giá trị dinh dưỡng vượt trội. Loài cá này thường sinh sống ở môi trường nước sạch, thức ăn chủ yếu là ốc, hến tự nhiên nên phần thịt có độ săn chắc, vị ngọt đậm, ít tanh và béo thanh hơn nhiều loại cá nước ngọt khác.
Không chỉ xuất hiện trong bữa cơm gia đình, cá trắm đen còn được các nhà hàng, giới sành ăn đặc biệt ưa chuộng bởi hương vị riêng khó thay thế. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt cá trắm đen chứa hàm lượng protein chất lượng cao, giàu canxi, sắt, photpho cùng nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng cường miễn dịch và bồi bổ sức khỏe.
Trong y học cổ truyền, đây còn là thực phẩm có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, phục hồi thể trạng nên thường được dùng trong các món ăn dưỡng sinh. Hiện nay, dù giá thành khá cao so với nhiều loại cá nước ngọt khác, cá trắm đen vẫn ngày càng được người tiêu dùng săn tìm bởi đây không chỉ là món ăn ngon mà còn là nguồn thực phẩm giàu giá trị cho sức khỏe.
