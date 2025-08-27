Giá vàng hôm nay 27/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng liên tiếp

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng giá mạnh GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng tiếp tục đi lên và chinh phục đỉnh cao mới khi đạt ngưỡng 127,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay vẫn tiếp tục tăng cao. Ảnh: VTC News

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 126-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 125,8-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 125,4-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,6-122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,8-122,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,5-122,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Vào cuối phiên giao dịch ngày 26/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 600.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 119,6-122,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 119,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng và xác lập kỷ lục mới.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay được điều chỉnh tăng. Lúc 8h47' hôm nay (ngày 27/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.383 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 27/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 109,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 19h45 ngày 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.377 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.428 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 26/8 cao hơn khoảng 28,6% (tương đương 752 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 109 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 26/8.