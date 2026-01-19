Mới nhất
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất hạ giá sốc, rẻ chưa từng có hút khách dịp cuối năm

Thứ hai, 11:06 19/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max thay đổi theo chiều hướng rất có lợi cho khách Việt bởi iPhone 17 đã bán ra được gần nửa năm và cũng đã phải giảm.

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max hạ giá sốc , lựa chọn Không thể bỏ qua cho khách Việt - Ảnh 1.Giá iPhone 14 mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, xịn chẳng kém iPhone 17

GĐXH - Giá iPhone 14 giảm sâu rẻ như máy tầm trung dù vẫn sở hữu phần cứng không quá chênh lệch so với iPhone 17 và thực sự đủ mạnh để chiến tốt mọi tác vụ.

Giá iPhone 15 chính hãng VN/A

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max hạ giá sốc , lựa chọn Không thể bỏ qua cho khách Việt - Ảnh 2.

iPhone 15 - 128GB: 16.690.000 đồng

iPhone 15 - 256GB: 18.490.000 đồng

iPhone 15 - 512GB: 20.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 15

iPhone 15 từng là chiếc iPhone bán chạy nhất thế giới, kể cả khi iPhone 16 ra mắt thì nó vẫn bền bỉ nằm trong top doanh số hàng đầu. Hiện tại, iPhone 15 đang là phiên bản có giá bán rẻ nhất của dòng iPhone 15 và lọt top 3 iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam, cùng với iPhone 13 và iPhone 14.

So với iPhone 14, iPhone 15 có thiết kế nổi bật, lột xác với màn hình Dynamic Island hiện đại và chipset mạnh mẽ. Không thể bỏ qua cụm camera cao cấp của iPhone 15 với camera chính 48MP và camera góc rộng 12MP. So sánh với iPhone 16, nước ảnh của iPhone 15 không khác biệt quá nhiều, nếu không quá chú ý thì rất khó để nhận ra.

Giá iPhone 15 Plus chính hãng VN/A

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max hạ giá sốc , lựa chọn Không thể bỏ qua cho khách Việt - Ảnh 3.

iPhone 15 Plus - 128GB: 17.690.000 đồng

iPhone 15 Plus - 256GB: 21.690.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus có màn hình và dung lượng pin tương đương bản Pro Max nhưng trang bị giống iPhone 15 tiêu chuẩn. Vì vậy, giá bán của nó cũng rẻ hơn nhiều bản Pro Max cao cấp và là sự lựa chọn hàng đầu của những người thích iPhone màn to pin trâu giá rẻ.

Hơn nữa, sau khi Apple loại bỏ mẫu Plus để thay bằng mẫu Air, iPhone 15 Plus cũng là một trong số những chiếc iPhone màn to có giá đập hộp rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay.

Giá iPhone 15 Pro chính hãng VN/A

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max hạ giá sốc , lựa chọn Không thể bỏ qua cho khách Việt - Ảnh 4.

iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 256GB: 26.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 512GB: 32.590.000 đồng

iPhone 15 Pro - 1TB: 34.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro là phiên bản nhỏ gọn, tiết kiệm hơn của iPhone 15 Pro Max về kích thước nhưng tính năng khá tương đương. Khác biệt duy nhất nằm ở camera zoom quang 3x thay vì 5x như bản Max, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm thực tế.

Vì vậy, nó rất phù hợp với những người có bàn tay nhỏ, thích smartphone nhỏ gọn hoặc muốn trải nghiệm camera cao cấp nhưng tài chính không quá rủng rỉnh để chọn bản Pro Max.

Giá iPhone 15 Pro Max chính hãng VN/A

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max hạ giá sốc , lựa chọn Không thể bỏ qua cho khách Việt - Ảnh 5.

iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.790.00đồng

iPhone 15 Pro Max - 512GB: 31.690.000 đồng

iPhone 15 Pro Max - 1TB: 39.390.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max fullbox giá rẻ nhất thị trường hiện nay, liên tục giảm sâu tới chục triệu đồng. Hiện tại, giá iPhone 15 Pro Max fullbox chỉ từ 28.8 triệu cho mẫu 256GB, đuổi sát nút đối thủ Galaxy S25 Ultra.

Ngay từ khi ra mắt, iPhone 15 Pro Max đã liên tục lọt top iPhone bán chạy nhất nhờ diện mạo cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera xịn sò, quay chụp top đầu phân khúc. Không chỉ vậy, nó còn có khung viền titan bền bỉ chẳng kém người anh em iPhone 16 Pro Max, nhất là trong bối cảnh Apple quay về khung viền nhôm cho iPhone 17 Pro Max.

Có nên mua iPhone 15 các dòng thời điểm này?

Giá iPhone 15 , iPhone 15 Pro Max hạ giá sốc , lựa chọn Không thể bỏ qua cho khách Việt - Ảnh 6.

Dòng iPhone 15 là những lựa chọn cực ổn vào năm 2026 nếu như iPhone 16 hay iPhone 17 vẫn còn đắt. Đây là những lựa chọn giá rẻ nhưng cực ổn về mặt phần cứng mà không phải chiếc smartphone nào cũng có thể cạnh tranh.

Tin liên quan

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max mới nhất giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh bộ 3 Pro Max rẻ nhất Việt Nam dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max mới nhất giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh bộ 3 Pro Max rẻ nhất Việt Nam dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 thấp chưa từng có, xứng danh bộ 4 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 thấp chưa từng có, xứng danh bộ 4 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội) vẫn khiến người mua bất ngờ khi vượt ngưỡng hơn 400 triệu đồng/m2.

Ngân hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận mức cao nhất 8,3%

Ngân hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận mức cao nhất 8,3%

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Khách hàng gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 7,7-8,3%/năm tại 5 ngân hàng.

Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàng

Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàng

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe điện giá hơn 13 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, chạy tối đa 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc và có NFC chống trộm.

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc trong nước mở phiên đầu tuần tăng từ 124.000 đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 96 và 97 triệu đồng/kg, tiệm cận vùng 100 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 19/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh bao nhiêu trong ngày đầu tháng Chạp?

Giá vàng hôm nay 19/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh bao nhiêu trong ngày đầu tháng Chạp?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC bật tăng mạnh, thêm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, giao dịch quanh vùng 163-165 triệu đồng/lượng.

Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hatchback đang khiến giới trẻ ‘đứng ngồi không yên’ nhờ thiết kế đa phong cách, nội thất thời trang và mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 165 triệu đồng.

Sedan hạng B hybrid giá 300 triệu đồng công nghệ đẳng cấp, chạy điện 210km, siêu tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda City, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Sedan hạng B hybrid giá 300 triệu đồng công nghệ đẳng cấp, chạy điện 210km, siêu tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda City, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B hybrid cắm sạc mới trình làng với giá chỉ từ hơn 300 triệu đồng nhưng sở hữu phạm vi chạy điện lên tới 210 km, mức tiêu thụ xăng cực thấp và loạt công nghệ hiện đại, được xem là đối thủ ‘đáng gờm’ của Honda City.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ tiếp tục ấm nóng.

Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe hạng A

Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe hạng A

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Loạt ô tô sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent… tiếp tục được ưu đãi giảm giá nhằm kích cầu dịp cận Tết.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ví như Honda Lead cốp rộng, pin rời, rẻ chỉ như Vision sẽ bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ví như Honda Lead cốp rộng, pin rời, rẻ chỉ như Vision sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện được ví như Honda Lead đánh giá là ứng cử viên tiềm năng gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới, nhờ mức giá dự kiến dễ tiếp cận, giải pháp pin rời linh hoạt và vị thế phù hợp giữa hai mẫu ICON e: và CUV e:.

Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe hạng A

Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe hạng A

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Giá cả thị trường
Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Giá cả thị trường

