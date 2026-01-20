Giá vàng hôm nay 20/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước tăng mạnh thêm 2-2,5 triệu đồng mỗi lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 10h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160-163 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 161,5-164,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160-163 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 5h35, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.670,7 USD/ounce, tăng mạnh so với một ngày trước.
Lúc 21h ngày 19/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.664 USD/ounce. Vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.610 USD/ounce.
Giá vàng tăng mạnh trong phiên đầu tuần, có thời điểm giá vàng giao ngay chạm 4.689,39 USD/ounce, tăng gần 1,9% so với cuối tuần trước. Nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trước nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại và địa chính trị giữa Mỹ và châu Âu.
Đà tăng mạnh của kim loại quý được kích hoạt sau tuyên bố áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia châu Âu.
Mỹ dự kiến áp thuế 10% lên hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan kể từ ngày 1/2, đồng thời cảnh báo mức thuế có thể nâng lên 25% nếu chưa đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề Greenland.
