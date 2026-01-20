Xe máy điện giá 21,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp long lanh, đi 80km/lần sạc

Dibao Tesla Chic l

Dibao Tesla Chic là một cái tên đáng chú ý ở phân khúc xe máy điện giá rẻ dành cho học sinh, sinh viên.

Điểm khiến Dibao Tesla Chic dễ tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên nằm ở thiết kế. Xe có phong cách hiện đại, gọn gàng, phối hai tông màu trắng – đen tạo cảm giác năng động và “hợp trend”. Những đường viền tối chạy theo thân xe đóng vai trò như một nét nhấn giúp tổng thể không bị nhạt hoặc quá hiền, nhất là khi đặt cạnh các mẫu xe điện phổ thông thường hay đơn giản hóa thiết kế.

Phần đầu xe tạo cảm giác “dễ thương” và thân thiện nhờ cặp gương tròn bo gọn. Đây là kiểu chi tiết nhỏ nhưng lại dễ quan sát phía sau, không gây vướng víu, đồng thời cũng tạo được chất riêng kiểu cổ điển pha hiện đại và vốn đang là gu được giới trẻ ưa chuộng.

Ở phía sau, xe được trang bị thanh nắm để dắt xe, dựng xe hoặc xoay trở trong không gian hẹp. Với người dùng đô thị, nơi bãi xe chung cư hay sân trường thường chật chội, những chi tiết như vậy không “hào nhoáng” nhưng lại cực kỳ hữu ích.

Xe được trang bị đèn chiếu sáng Full LED 2 tầng, cho ánh sáng rõ và tập trung hơn so với đèn halogen thường gặp trên nhiều mẫu xe giá rẻ. Với người đi học buổi tối hoặc hay chạy trong điều kiện thiếu sáng, đây là điểm cộng lớn vì nó tác động trực tiếp đến sự an toàn.

Cùng với đó là đồng hồ điện tử có khả năng hiển thị các thông tin cần thiết như tốc độ, trạng thái đèn, dung lượng điện còn lại và quãng đường. Với xe điện, đồng hồ rõ ràng là thứ không thể thiếu vì người dùng luôn cần theo dõi pin để tránh tình huống “hết điện giữa đường”.

Về kích thước, xe có số đo dài x rộng x cao khoảng 1.775 x 715 x 1.120 mm, chiều cao yên 760 mm, trọng lượng bản thân 98 kg. Những con số này cho thấy đây là mẫu xe theo hướng nhỏ gọn, phù hợp cả với người có vóc dáng khiêm tốn. Đi trong phố dễ xoay trở, dắt xe không quá nặng tay, quay đầu trong hẻm cũng nhẹ nhàng hơn so với xe máy xăng.

Một điểm đúng nhu cầu học sinh – sinh viên là cốp dưới yên rộng rãi, đủ để chứa áo mưa, áo khoác, ví, găng tay hoặc một balo nhỏ. Yên xe cũng được bọc chất liệu chống trượt – chi tiết hữu dụng khi phải ngồi lâu hoặc đi trời mưa, giảm cảm giác trơn và tăng độ chắc khi điều khiển.

Tesla Chic có tải trọng công bố 130–150 kg, tức chở 2 người trong điều kiện bình thường vẫn ổn, đồng thời có thể chở thêm đồ dùng. Dĩ nhiên, khi chở nặng hoặc đi đường dốc nhiều, xe điện sẽ tiêu hao năng lượng nhanh hơn, nhưng đây là câu chuyện chung của mọi mẫu xe trong phân khúc.

Vận hành êm, đủ nhanh cho đô thị: 1.500W, 45–50 km/h, đi 60–80 km/lần sạc

Về phần “ăn điểm” với người mua xe điện, Tesla Chic dùng động cơ điện công suất tối đa 1.500W. Đây là mức công suất phổ biến và hợp lý cho nhu cầu di chuyển đô thị: đủ mạnh để leo dốc nhẹ, đi cầu, chạy đường nội thành và không bị ì khi chở thêm người.

Tốc độ tối đa của xe được công bố 45–50 km/h (một số nơi có thể quảng bá cao hơn, nhưng ở thực tế người dùng nên coi 45–50 km/h là mức hợp lý và an toàn). Với đối tượng chính là học sinh – sinh viên, đây là dải tốc độ vừa đủ nhanh để không “lạc nhịp” giao thông, nhưng cũng không quá cao gây rủi ro.

Xe sử dụng ắc quy 60V (5 bình 12V) – 23Ah cho quãng đường di chuyển khoảng 60–80 km/lần sạc, tùy theo tải trọng và tốc độ. Nói cách khác, nếu bạn đi học mỗi ngày 10–15 km cả đi lẫn về, chiếc xe hoàn toàn có thể chạy 4–6 ngày mới cần sạc (tùy điều kiện thực tế).

Thời gian sạc đầy công bố 10–13 tiếng, phù hợp nhất với thói quen “cắm sạc qua đêm”. Với người dùng phổ thông, đây vẫn là phương án tiện vì không phải canh sạc thường xuyê tối về cắm sạc, sáng đi.

Hệ thống an toàn là điểm khiến Tesla Chic trở nên “đáng tiền” hơn nhiều đối thủ cùng giá. Xe dùng lốp không săm 3.50-10 (giúp giảm nguy cơ xì lốp đột ngột), đồng thời trang bị phanh đĩa cả trước lẫn sau – một cấu hình tốt trong nhóm xe điện phổ thông, đặc biệt hữu ích khi phanh gấp hoặc đi đường trơn.

Bên cạnh đó, hệ thống giảm xóc cũng được chăm chút với phuộc trước dạng ống lồng giảm chấn thủy lực và phuộc sau lò xo trụ đơn giảm chấn thủy lực. Với xe điện, giảm xóc êm là yếu tố quan trọng vì tiếng động cơ vốn nhỏ, người dùng sẽ cảm nhận rõ rung lắc của mặt đường hơn so với xe xăng.

Giá xe máy điện Dibao Tesla Chic

Dibao Tesla Chic là một cái tên đáng chú ý khi được niêm yết ở mức 21.990.000 đồng. Và đúng như tên gọi, mẫu xe này chọn hướng đi khá rõ ràng: làm đẹp, làm trẻ và làm tiện.

Điểm cuối cùng khiến Dibao Tesla Chic trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nằm ở đúng tinh thần của phân khúc giá dễ tiếp cận, thiết kế hợp mắt, thông số vừa đủ dùng và chi phí vận hành thấp. Nó không phải mẫu xe để khoe công nghệ hay chạy đường dài hàng trăm cây số nhưng lại làm tốt vai trò mà số đông cần nhất: một chiếc xe điện “đi học – đi làm – đi phố” nhẹ nhàng, an toàn đủ dùng và ít tốn kém.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.