Hà Nội: Nhà riêng trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân tăng nhiệt

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.

Nhà riêng tại huyện Thanh Trì cũ tăng nhiệt

Bước sang năm 2025, mặc dù  giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội không tăng nóng như năm 2024 nhưng vẫn trong đà tăng trưởng mạnh. Thị trường bất động sản những ngày đầu năm 2026 cũng nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người, đặc biệt những người có nhu cầu mua nhà ở thực và giới đầu tư.

Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là xã Ngọc Hồi. Giá bán tại đây dao động từ 90-260 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 32m2 tại đường Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi hiện nay đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,3 tỷ đồng, tương đương 259,38 triệu đồng/m2.

Không nổi bật bằng xã Ngọc Hồi, tuy nhiên lượng thông tin nhà riêng rao bán trên địa bàn 4 xã còn lại được sáp nhập từ huyện Thanh Trì cũ cũng khá sôi nổi, giá bán ghi nhận cũng có sự tăng trưởng vượt bậc.

Cụ thể, căn nhà riêng 5 tầng, rộng 60m2 tại ngõ 373, đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì (tức Thị trấn Văn Điển cũ) hiện cũng đang được rao bán với giá 11,2 tỷ đồng, tương đương 186,67 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán một căn nhà 5 tầng, rộng 48m2 tại đường Ngọc Hồi, xã Đại Thanh (tức xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cũ) với giá 8,3 tỷ đồng, tương đương 172,92 triệu đồng/m2.

Tại phố Vạn Phúc, xã Nam Phù (tức xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ) căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 40,3m2 hiện đang được rao bán với giá 4,9 tỷ đồng, tương đương 121,59 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 45m2 thuộc xã Hồng Vân (tức xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 6,4 tỷ đồng, tương đương 142,22 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập,  nhà riêng tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đã chạm, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập

1. Xã Thanh Trì

Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.

2. Xã Đại Thanh

Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.

3. Xã Nam Phù

Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.

4. Xã Ngọc Hồi

Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Xã Hồng Vân

Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.

