Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro giảm vô địch, thấp kỷ lục, cực dễ mua dịp cận Tết

Thứ ba, 10:09 20/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro tiếp tục cho thấy nó là dòng máy có sức hút lớn mặc dù mới ra mắt, trong đó một số lựa chọn như iPhone Air, iPhone 17 Pro đều giảm cực sâu.

Giá iPhone 17 và iPhone 17 Pro giảm mạnh , cơ hội mua sắm dịp cận Tết - Ảnh 1.Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất hạ giá sốc, rẻ chưa từng có hút khách dịp cuối năm

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max thay đổi theo chiều hướng rất có lợi cho khách Việt bởi iPhone 17 đã bán ra được gần nửa năm và cũng đã phải giảm.

Giá iPhone 17

Giá iPhone 17 và iPhone 17 Pro giảm mạnh , cơ hội mua sắm dịp cận Tết - Ảnh 2.

iPhone 17 - 256GB: 24.79 triệu đồng;

iPhone 17 - 512GB: 30.79 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 17

iPhone 17 là dòng máy cơ bản nhất nhưng năm nay lại được nâng cấp rất mạnh với màn lớn hơn từ 6.1 inch lên 6.3 inch và đặc biệt nhất chính là có tính năng làm mới 120Hz đáng mong đợi. Cùng với việc có chip tốt hơn, camera tốt hơn, iPhone 17 cũng có dung lượng tối thiểu từ 256GB nhưng giá không đổi so với năm ngoài. Vì vậy về mặt lý thuyết, iPhone 17 có phần rẻ hơn so với iPhone 16.

Giá iPhone Air

Giá iPhone 17 và iPhone 17 Pro giảm mạnh , cơ hội mua sắm dịp cận Tết - Ảnh 3.

iPhone Air - 256: 28.79 triệu đồng;

iPhone Air - 512: 36.99 triệu đồng;

iPhone Air - 1TB: 43.69 triệu đồng.

Đánh giá iPhone Air

iPhone Air là một dòng mới hoàn toàn. Công thức của iPhone Air là trang bị mạnh tối thượng với chip A19 Pro nhưng thiết kế siêu mỏng nhẹ với sự tham gia của chất liệu Titan. Điều thú vị nhiều dự đoán cho rằng nó sẽ ngang ngửa với iPhone 17 Pro nhưng thực tế là rẻ hơn đáng kể khi khởi điểm chỉ từ 31.99 triệu đồng. Giờ đây mức giá của iPhone Air giảm sâu nhất trong dòng iPhone 17 khi hiện chỉ hơn 28 triệu đồng.

Giá iPhone 17 Pro Max

    Giá iPhone 17 và iPhone 17 Pro giảm mạnh , cơ hội mua sắm dịp cận Tết - Ảnh 4.

iPhone 17 Pro Max - 256GB: 36.29 triệu đồng;

iPhone 17 Pro Max - 512GB: 42.79 triệu đồng;

iPhone 17 Pro Max - 1TB: 49.79 triệu đồng;

iPhone 17 Pro Max - 2TB: 62.99 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 17 Pro Max

Ngôi sao của tháng 9 luôn dành cho chiếc iPhone Pro Max và iPhone 17 Pro Max năm nay không ngoại lệ. Giá iPhone 17 Pro Max ban đầu được dự đoán có thể lên tới 40 triệu đồng nhưng hóa ra nó vẫn chỉ từ 37.99 triệu đồng. Mặc dù vậy đây là mức tăng tới 3 triệu đồng so với thế hệ trước.Điều này có thể là do máy có camera mạnh mẽ hơn, chip khỏe hơn, iPhone 17 Pro Max tuy không quá xuất sắc về thiết kế nhưng vẫn sẽ là lựa chọn số một cho người dùng tìm kiếm các trải nghiệm cao cấp nhất.

Giá iPhone 17 Pro

Giá iPhone 17 và iPhone 17 Pro giảm mạnh , cơ hội mua sắm dịp cận Tết - Ảnh 5.

iPhone 17 Pro - 256GB: 33.29 triệu đồng;

iPhone 17 Pro - 512GB: 39.79 triệu đồng;

iPhone 17 Pro - 1TB: 47.19 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 17 Pro

Trong khi đó, phiên bản nhỏ hơn là iPhone 17 Pro năm nay đã không còn mức dung lượng 128GB nên giá bán đã bắt đầu từ 34.99 triệu đồng tương đương iPhone 16 Pro Max năm ngoái. Nó không quá đặc biệt và chỉ là phiên bản nhỏ hơn của iPhone 17 Pro Max.

Có nên mua iPhone 17 các dòng thời điểm này?

Sau khi đi qua giai đoạn hot của 3 tháng đầu ra mắt, iPhone 17 hiện đã bắt đầu giảm rất sâu về giá bán với cả iPhone 17 Pro Max lẫn iPhone 17 thường. Ngay cả các màu hot như màu bạc cũng đã trở nên rẻ hơn đáng kể.

Nếu đã chờ đợi thì đây chính giai đoạn vàng để bạn có thể lên đời iPhone 17 mới trước Tết. Cho dù iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 thường hay iPhone Air, tất cả đều đang có mức giá vô cùng rẻ để sở hữu cũng như đảm bảo được sự cao cấp lâu dài của mình.

