Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 29/7, vào lúc 8h31', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, xuống mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, về mức 136-140 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 137,1-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Trong nước, phiên giao dịch hôm qua ngày 28/7 ghi nhận giá vàng miếng SJC giảm khá mạnh.

Đến cuối phiên 28/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước.

Chiều 28/7, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,1-142 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.027 USD/ounce.

Tính đến 20h30 ngày 28/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thế giới đạt 4.030 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.093 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 7%, tương ứng mất 305 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 13,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 28/7.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ trong tối 28/7 giảm khoảng 1,1% xuống 4.030 USD/ounce, bất chấp giá dầu giảm. Giá bạc xuống 57,19 USD/ounce. Vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD nhưng chưa thể bứt phá lên vùng 4.150-4.200 USD.