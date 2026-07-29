Tỷ giá USD hôm nay 29/7: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen' cầm chừng chờ động thái của Fed

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hôm nay đã giảm nhẹ 0,03%, xuống mức 101,39 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR đã tăng nhẹ 0,2%, giao dịch ở mức 1,1393 USD/EUR. Trong khi đó, so với đồng yên Nhật, đồng USD gần như đi ngang, duy trì ở mức 163,77 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm nhẹ xuống mức 101,39 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do đi ngang. Yên Nhật, đồng EUR đồng loạt tăng tại các ngân hàng.

Đồng USD giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất trong khoảng một tháng khi thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed. Dù giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại lạm phát, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn vẫn hỗ trợ đồng bạc xanh. Thị trường hiện dự báo gần 40% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp lần này và gần 95% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Trong khi đó, BoE và BoJ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất, còn Nhật Bản tiếp tục khẳng định sẵn sàng can thiệp nếu thị trường tiền tệ biến động quá mức.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 29/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức giá của phiên trước, vẫn duy trì ở mức 25.306 đồng/USD, vùng đỉnh lịch sử từ trước tới nay.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp đà tăng mạnh lên mức 24.091đồng mua vào và 26.521 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 29/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 29/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 29/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 15 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,120-26,530 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 1 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.087-26.532 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,145-26,145 đồng/USD, đã giảm 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 29/7/2026, khảo sát lúc 10h07 ghi nhận ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.282 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.382 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 29/7, đồng loạt tăng tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,228.38-30,769.24 đồng/EUR, đã tăng 63 đồng chiều mua vào và tăng 66 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.461-30.771 đồng/EUR, đã tăng 1 đồng chiều mua vào và tăng 55 đồng bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,495-30,926 đồng/EUR, đã tăng 52 đồng chiều mua vào và tăng 54 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 29/07/2026 khảo sát lúc 10h12 hiện đang được mua vào là 29.814 và bán ra là 29.934 đồng, đi ngang so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay tăng nhẹ 11 đồng chiều mua vào và tăng 12 đồng chiều bán ra so với ngày hôm qua, ở mức 154.49-165.96 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên cũng tăng lên mức 155,87-165,87 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên cũng đã tăng nhẹ so với giá của ngày hôm qua, ở vùng 156.44-166.16 đồng/JPY.

Tình hình bất ổn địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông, tiếp tục giúp đồng USD phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư quốc tế. Tại thị trường trong nước 2 ngày qua, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang neo ở vùng đỉnh lịch sử, dù vậy tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, đồng bạc xanh cũng chưa có nhiều biến động. Thậm chí trong phiên giao dịch hôm nay, tại các ngân hàng thương mạng đồng USD còn giảm nhẹ, thị trường chợ đen đi ngang. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 28/7: Đồng Đô la Mỹ tăng mạnh khối ngân hàng, trong khi 'chợ đen' giảm nhẹ GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 28/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.