Giá vàng hôm nay 3/10: Vàng SJC giảm, mất mốc 138 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về 137,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn gần như giữ nguyên.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00 ngày 3/10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 135,1-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với một ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,7 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00 ngày 3.10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Chốt phiên giao dịch 2/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 136-138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 131,5-134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 132-135 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h15 ngày 2.10 ở ngưỡng 3.837,7 USD/ounce, giảm 26,6 USD so với một ngày trước.
Lúc 20h ngày 2/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.887 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.908 USD/ounce.
Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch tại Mỹ. Giá bạc giảm nhẹ nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong 14 năm qua. Nhu cầu mua tài sản an toàn ổn định đang giữ giá cả hai kim loại quý ở mức cao.
