Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ sau khi vượt xa ngưỡng 138 triệu đồng vào hôm qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 2/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 136-138 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn cũng được một số thương hiệu điều chỉnh đi xuống.
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 131,5-134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 132-135 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Cuối phiên giao dịch ngày 1/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 136,4-138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 131,8-134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 132-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng chiều mua vào và chiều bán ra. Đây đều là mức cao lịch sử mới.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay chững lại sau khi tăng mạnh vào hôm qua. Lúc 8h45' hôm nay (ngày 2/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.862,3 USD/ounce, giảm 9,7 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 2/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 124 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.872 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.899 USD/ounce.
