Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji ra sao?

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,2-141,2 triệu đồng/lượng

Tính đến 10h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 136,7-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiếp đà tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 135,7–139,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 134 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136,7-139,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 10h24 ngày 3/11 (giờ Việt Nam), theo Kitco, giá vàng giao ngay được niêm yết ở mức 3.935,7 USD/ounce (mua vào) và 3.937,7 USD/ounce (bán ra), giảm 10,1 USD/ounce, tương đương 0,26% so với mức tham chiếu.

Biểu đồ ghi nhận giá vàng dao động trong khoảng 3.879-3.971 USD/ounce. So với mức cao nhất này, giá mua vào hiện thấp hơn 35 USD/ounce.

Tính đến 9h30, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 3.945,6 USD/ounce.



