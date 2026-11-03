Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam: Giá 30 triệu đồng, tốc độ tối đa 60km/h, cốp rộng ngang Lead, dáng ngầu như thế nào?

Xe máy điện Honda về Việt Nam: Tốc độ tối đa 60km/h, cốp rộng ngang Lead

Honda DM8 gây ấn tượng với vóc dáng gợi nhớ đến PCX - Ảnh: Honda





Theo Tạp chí Người đưa tin, trong số các mẫu xe máy điện giá phải chăng mà Honda đang phân phối có một mẫu khá đáng chú ý, khi sở hữu vóc dáng gợi nhớ đến chiếc PCX nổi tiếng.

Honda DM8 là mẫu xe máy điện do Sundiro Honda, liên doanh của Honda tại Trung Quốc, sản xuất. Xe hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, với thiết kế theo phong cách maxi-scooter. Ngoại thất có nhiều đường nét góc cạnh, kết hợp hệ thống đèn LED ở cả phía trước và sau.

Honda DM8 là mẫu xe máy điện do Sundiro Honda

Honda DM8 sử dụng khung sườn đôi nhằm tăng độ ổn định khi vận hành. Theo nhà sản xuất, xe được thiết kế với chiều cao tay lái 1.040mm, chiều cao yên 744mm và chiều cao sàn để chân 335mm. Khu vực để chân có kích thước 405 x 395 (mm), tạo không gian cho người lái và có thể đặt thêm đồ dùng khi cần.

Về tiện nghi, Honda DM8 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Các tính năng đáng chú ý gồm theo dõi tình trạng xe, mở khóa bằng NFC hoặc Bluetooth, định vị GPS, chống trộm và cập nhật phần mềm từ xa OTA.

Cốp xe rộng ngang Honda Lead.

Xe còn có hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB. Khoang chứa đồ dưới yên đạt dung tích 31 lít.

Honda DM8 sử dụng động cơ điện có công suất định mức 1.500W và công suất tối đa 3.100W. Xe đạt tốc độ tối đa 60km/h, có khả năng tăng tốc từ 0 - 50km/h trong khoảng 7,1 giây.

Mẫu xe có bốn chế độ lái gồm Sport, Eco, Normal và Assist, cho phép người dùng lựa chọn tùy theo điều kiện di chuyển. Bộ pin dung lượng 22,3 Ah cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 50km sau mỗi lần sạc đầy.

Honda DM8 sử dụng phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc lò xo đôi phía sau, phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp CBS, đi kèm kiểm soát lực kéo TCS, giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh.

Giá xe máy điện Honda DM8 khoảng 30 triệu đồng khi về Việt Nam?

Ưu điểm lớn nhất của Sundiro DM8B là mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, được đơn vị nhập khẩu hé lộ chỉ ở mức hơn 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, khách hàng mua xe cần lưu ý rằng xe máy điện này là xe nhập khẩu tư nhân, không phải do Honda Việt Nam phân phối chính hãng.

Theo Tạp chí Thanh niên Việt, trong một phát biểu với tờ Nikkei Asia hồi tháng 7, bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam (HVN), cho biết hãng đang lên kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện tại thị trường Việt Nam.

Trong đó bà cho biết phân khúc xe máy có giá dưới 30 triệu đồng hiện ghi nhận nhu cầu lớn nhất trên thị trường. Do đó Honda cũng đặt mục tiêu bổ sung một mẫu xe máy điện mới trong tầm giá này.

Để tối ưu chi phí sản xuất, nhiều khả năng hãng sẽ đưa một mẫu đã có trên thị trường quốc tế về Việt Nam, thậm chí đổi sang lắp ráp trong nước.

Trong số các mẫu xe máy điện giá phải chăng mà Honda đang phân phối có một mẫu khá đáng chú ý, khi sở hữu vóc dáng gợi nhớ đến chiếc PCX nổi tiếng trong khi giá dự kiến về Việt Nam chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



