Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa

Nhà tập thể cho thuê tại Đống Đa: Vị trí đẹp, giá dễ chịu, hút khách trẻ

Trong bối cảnh giá cho thuê nhà tại Hà Nội ngày càng leo thang, nhiều người đã bất ngờ khi loại hình nhà tập thể, vốn từng bị xem là "lỗi thời" lại đang âm thầm chiếm lại thị phần nhờ giá thuê phải chăng, vị trí đắc địa và không gian sử dụng thực tế lớn hơn mong đợi.

Ghi nhận tháng 3/2026 từ batdongsan.com.vn (thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam) cho thấy, nhiều căn nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đang được cho thuê với mức giá chỉ dao động phổ biến từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng, con số khá "mềm" so với mặt bằng chung cư hay nhà riêng cùng khu vực.

Cụ thể, một căn tập thể rộng 40m2, thiết kế 1 phòng ngủ tại khu tập thể B13 Kim Liên, phố Lương Định Của, phường Kim Liên hiện đang được cho thuê với giá 7 triệu đồng/tháng.

Căn tập thể tầng 1, thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 70m2 tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng (tức phường Láng Hạ, quận Đống Đa cũ) hiện đang được cho thuê với giá 10 triệu đồng/tháng.

Tương tự, một căn tập thể tầng 2 rộng 55m2 tại ngõ 88 đường Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện đang được đăng cho thuê với giá 7 triệu đồng/tháng.

Khác với hình dung về không gian chật hẹp, xuống cấp, nhiều căn nhà tập thể tại quận Đống Đa cũ hiện đã được cải tạo gọn gàng, thoáng mát và đủ tiện nghi cho sinh hoạt. Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt và bảo trì gần như bằng 0, không phải đóng phí dịch vụ hàng tháng như chung cư cao tầng, khiến nhà tập thể càng trở nên hấp dẫn với người thuê có ngân sách hạn chế.

Đặc biệt, không gian sử dụng thực tế của nhà tập thể thường lớn hơn diện tích ghi trên giấy tờ do có phần diện tích cơi nới (gác lửng, ban công, sân nhỏ...), giúp người thuê cảm thấy thoải mái hơn, nhất là với gia đình trẻ hoặc nhóm sinh viên.

5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập

1. Phường Đống Đa

Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.

2. Phường Kim Liên

Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.

3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

4. Phường Láng

Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.

5. Phường Ô Chợ Dừa

Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.

