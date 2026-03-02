Xe ga 125cc giá 21,9 triệu đồng của Honda thiết kế chất hơn cả SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc của Honda thiết kế chất hơn cả SH Mode

Dio 125 X Edition tại Ấn Độ.

Cách đây ít ngày, Honda đã ra mắt Dio 125 X Edition tại Ấn Độ.

Honda định vị phiên bản này như một bản cập nhật về mặt hình ảnh thay vì nâng cấp toàn diện. Do đó, Dio 125 X Edition tập trung vào phong cách thiết kế và trang bị trong khi vẫn giữ nguyên cấu hình cơ khí hiện có.

Việc mở bán này giúp củng cố dải sản phẩm Dio 125, đồng thời hướng đến nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm diện mạo thể thao hơn.

Dio 125 X Edition được cung cấp với một tùy chọn màu sơn hai tông duy nhất, mang nhận diện sắc nét hơn. Xe kết hợp các mảng thân xe màu Pearl Siren Blue cùng các chi tiết Pearl Deep Ground Gray ở phần yếm trước. Bên cạnh đó, họa tiết thể thao trải dọc thân xe giúp tăng sự nổi bật khi di chuyển và tạo ấn tượng trẻ trung.

Bộ mâm hợp kim sơn đỏ tạo điểm nhấn tương phản, khiến xe trông hầm hố hơn khi vận hành trong đô thị. Về trang bị, phiên bản này tương tự bản H-Smart và không có thêm tính năng mới.

Dio 125 X Edition tiếp tục sử dụng động cơ hiện có trong dòng sản phẩm.

Xe được trang bị màn hình TFT có kết nối điện thoại thông minh để hiển thị chỉ dẫn đường và thông báo cuộc gọi. Ngoài ra, cổng sạc USB-C bên trong hộc chứa đồ phía trước giúp tăng tiện ích trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về mặt cơ khí, Dio 125 X Edition tiếp tục sử dụng động cơ hiện có trong dòng sản phẩm. Xe dùng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 123,92cc, cho công suất 8,19 mã lực và mô-men xoắn 10,5Nm. Tuy nhiên, không có thay đổi nào về tinh chỉnh, do đó hiệu suất và cảm giác lái vẫn giữ nguyên.





Dio 125 X Edition mang lại sự mới mẻ thông qua những cập nhật về thiết kế, qua đó mở rộng lựa chọn ngoại hình cho người mua. Tuy nhiên, nhiều người kỳ vọng những thay đổi sâu rộng hơn, đặc biệt khi sự cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga 125cc ngày càng gia tăng.

Giá xe ga 125cc Dio 125 X Edition

Theo ghi nhận, Honda Dio 125 X Edition đã có mặt tại đại lý và được mở bán với mức giá niêm yết là 87.733 Rs (khoảng 21,9 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.